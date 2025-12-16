Más de 107 mil mujeres han padecido violencia en 2025, destacando los casos de violencia física y sexual. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje ha sido denunciado formalmente. | Foto: Ministerio del Interior

Más de 107 mil mujeres han padecido violencia en 2025, destacando los casos de violencia física y sexual. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje ha sido denunciado formalmente. | Foto: Ministerio del Interior

En agosto de este año, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra el coronel PNP Jaime Alexis Artica La Torre, acusado de abusar sexualmente de una joven médica de 31 años. La mujer, de iniciales F.C.C.B, fue hallada por serenos en la avenida Bausate Meza, en el distrito limeño de La Victoria, tras haber sido presuntamente dopada por el sujeto, quien negó las acusaciones en su contra.

De acuerdo con información a la que accedió La República, entre enero y octubre del 2025, 13 efectivos policiales han sido denunciados por violencia sexual en las provincias de Tacna, Cusco, Lima, Cajamarca, Ayacucho, Arequipa y Apurímac. Estas cifras representan solo una parte de la violencia de género normalizada y ejercida por quienes deberían cuidar y proteger a la ciudadanía.

Solo 196 efectivos han sido detenidos por violencia de género en 2025

A nivel nacional, según datos enviados por la Sidpol PNP, un total de 1.636 agentes del orden han sido denunciados por violencia física, sexual, psicológica y económica en distintas regiones del país. Lo más alarmante es que solo 196 de ellos han sido detenidos. Lima, Arequipa y Puno son las regiones donde se registra el mayor número de denuncias por agresiones contra la mujer.

En noviembre de este año, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, este medio reveló que, solo en Lima, 451 policías habían sido implicados en casos de agresiones hasta septiembre. A octubre, se han registrado 594 denuncias. Es decir, 143 denuncias nuevas, lo que representa un aumento aproximado de 31,7 %. en solo un mes.

De acuerdo con la base de datos, la violencia psicológica concentra el mayor número de denuncias, con 1.041 casos en el periodo analizado. Le sigue la violencia física, con 516 registros, y la violencia económica o patrimonial, con 65 casos.

En la distribución mensual, marzo presenta el mayor número de denuncias, con 446 casos, seguido de mayo (378), febrero (368) y enero (356). En contraste, junio registra la menor cifra del periodo, con 98 denuncias. Durante octubre, último mes incluido en el registro, se contabilizaron 302 casos.

A nivel territorial, Lima concentra la mayor cantidad de efectivos denunciados, con 594 registros. Le siguen Arequipa (124), Lambayeque (81), Cusco (80) y Piura (78). Otros departamentos con cifras relevantes son Junín (73), Ica (57), Callao (54), Ayacucho (50) y Huánuco (49).

Cifras de violencia hasta octubre continúan en ascenso

En lo que va del año, más de 107 mil mujeres han sufrido algún tipo de violencia, de acuerdo con información del Ministerio de la Mujer. Según datos del Centro Emergencia Mujer y Familia, a nivel nacional, hasta octubre de 2025 se han registrado 52.621 casos de violencia física. Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad, con 10.506 reportes, seguida de Arequipa (4.525), Cusco (3.340), Áncash (2.646) y Lima Provincias (2.560). Sin embargo, solo 6.440 de estos hechos, equivalentes al 12,2 %, cuentan con una denuncia formal.

En cuanto a la violencia sexual, durante el año se contabilizaron 27.055 registros, de los cuales apenas el 10 % (2.706) fue denunciado. Por su parte, la violencia psicológica suma 62.679 reportes, pero únicamente el 14 % (8.772) llegó a instancias formales de denuncia. Sobre los casos de feminicidio, hasta noviembre, el Perú registró 114 casos.

Congreso retrocede en políticas de género

La escalada de violencia parece no cesar. Sin embargo, las iniciativas del Parlamento han estado lejos de contribuir a la contención de esta problemática. Por el contrario, en los últimos meses se han impulsado propuestas que, según especialistas, debilitan el marco normativo de protección de los derechos de las mujeres.

En junio de este año, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, la pastora evangélica Milagros Jáuregui, del partido Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que plantea reemplazar el delito de feminicidio por el de asesinato de la pareja en el Código Penal. De acuerdo con expertas consultadas por este medio, esta iniciativa supondría un retroceso histórico en el reconocimiento y sanción de la violencia basada en género.

Esta propuesta no ha sido un hecho aislado. Seis días antes de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Congreso aprobó la denominada “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, mediante la cual se elimina el uso del enfoque de género en la legislación, las políticas públicas y el sistema de justicia. Asimismo, la norma sustituye la Educación Sexual Integral del currículo nacional por una “educación sexual con base científica, biológica y ética”.

Al respecto, la abogada del programa de Sexualidad y Autonomía Física del Movimiento Manuela Ramos, Shely Cabrera, advirtió sobre los graves riesgos que implica esta norma. “Ya fue aprobada por el pleno y esperamos que el Ejecutivo pueda observarla, aunque no existen buenos precedentes (...) Hemos tenido una serie de retrocesos significativos en materia de políticas públicas, y este es uno de los más graves. Se están vulnerando derechos humanos”, enfatizó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

