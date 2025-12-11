HOYSuscripcion LR Focus

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Las autoridades de Áncash advierten que el contacto humano en estas áreas altera el equilibrio natural y genera impactos negativos en la flora y fauna altoandinas.

Turistas ingresan a las lagunas protegidas del Parque Nacional de Huascarán.
Turistas ingresan a las lagunas protegidas del Parque Nacional de Huascarán. | Foto: composición LR/ATV

El Parque Nacional de Huascarán, considerado el 'mejor destino de aventura del mundo en 2025' según los Premios TOURISE, registró el ingreso ilegal de numerosos turistas que, pese a las restricciones anunciadas por las autoridades ambientales de Áncash, fueron captados mientras se bañaban en las lagunas protegidas de esta zona turística.

El ingreso ilegal de los turistas al Parque Nacional de Huascarán

Las acciones de las y los turistas fueron registradas por guardaparques y guías de montaña, quienes captaron a algunos visitantes descendiendo hasta el borde del agua con la intención de nadar. Pese a las advertencias, especialistas sostienen que esta conducta genera un impacto negativo en la flora y fauna altoandinas, ya que el contacto humano con las aguas cristalinas de las lagunas del Parque Nacional de Huascarán altera el equilibrio natural, acelera la erosión de las orillas y contribuye a la contaminación de estos espacios protegidos.

Lagunas emblemáticas como la 69, Parón y Llanganuco están expuestas al contacto constante con visitantes y son consideradas zonas de alto riesgo, ya que podrían sufrir daños irreversibles debido a su condición de áreas naturales protegidas.

En ese contexto, las autoridades recordaron que las lagunas mencionadas forman parte de un ecosistema denominado ‘reserva de biósfera’ por la Unesco y que su conservación es vital para mantener la biodiversidad que abastece a diversas comunidades de la región.

¿Qué enfermedades pueden contraer los turistas al bañarse en las lagunas protegidas del Parque Nacional de Huascarán?

Según especialistas, ingresar a estas lagunas de origen glaciar representa diversos riesgos para la salud, entre ellos cuadros severos de hipotermia, complicaciones cardiovasculares y posibles contagios por bacterias desconocidas, debido a las bajas temperaturas y a las particularidades del ecosistema que lo rodea.

Ante la preocupación de las autoridades, el especialista del Parque Nacional Huascarán, Selwyn Valverde, precisó que ya se han reportado más de una veintena de casos de turistas que ingresan a las lagunas sin conocer las consecuencias de intervenir en estas áreas naturales protegidas.

“Lo que está en redes ya tiene varios casos. Las personas que llegan a la laguna, en su afán de aventura, se meten al agua desconociendo que la cabecera de cuenca es una zona intangible. Tenemos identificadas más de 30 especies asociadas a cuerpos de agua, como lagunas y ríos, cuyos procesos biológicos pueden verse afectados. Eso es lo más lamentable”, expresó. 

La advertencia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp)

Esta situación ha puesto en alerta al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), que advirtió a la ciudadanía y a las y los turistas que quienes incumplan las restricciones de ingreso a las lagunas podrían ser sancionados con multas. Por ello, se ha solicitado a las y los guardaparques mantenerse atentos para preservar el ecosistema local y el patrimonio natural del país.

