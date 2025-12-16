HOYSuscripcion LR Focus

Gremios de transporte exigen a presidente José Jerí medidas inmediatas: “Nos están meciendo, las extorsiones han aumentado”

Representantes de los gremios de transporte en Lima y Callao se reunieron en Palacio para trabajar en conjunto frente a la criminalidad que viven a diario por las extorsiones.

Gremios de transporte se reunión en Palacio para evaluar acciones contra las extorsiones en el sector.
Gremios de transporte se reunión en Palacio para evaluar acciones contra las extorsiones en el sector. | URPI-LR | Carlos Felix

Los representantes de los gremios de transporte de Lima y Callao se reunieron este 16 de diciembre con el Ejecutivo para evaluar medidas que enfrente la inseguridad y criminalidad. Voceros aseguraron que las extorsiones continúan afectando el sector, sobre todo por fiestas de fin de año.

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, manifestó a La República que el Gobierno de José Jerí "los está meciendo", porque las autoridades aseguran que las extorsiones han disminuido.

"Las extorsiones en las empresas no han bajado absolutamente nada, más bien se ha incrementado, porque están pidiendo un cupo más (por fiestas)... Hoy día se tendría que decidir un paro de 48 horas, pero ante la presión de la PCM, nos ha invitado para reunirnos", indicó.

En tanto, Walter Carrera representante de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani) manifestó que el gobierno tiene "voluntad política", pero que sus planes para enfrentar la problemática no están funcionando. Asimismo, expresó que 'dateros' están siendo detenidos como criminales.

"La Policía está interviniendo arbitrariamente a nuestros compañeros controladores de ruta en Lima y Callao. Les siembran balas, cartas extorsivas y hasta un arma de fuego, motivo por el cual dos de ellos están con prisión preventiva, pero esto es falso", aseguró Carrera.

Transportistas exigen acciones inmediatas

Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos (TU) señaló a este medio que "el presidente (José Jerí) está evaluando una posición para enero, pero que ellos necesitan una acción inmediata". "Vemos un ánimo navideño que no contrasta con la verdadera realizad", sostuvo.

Ante el paro realizado por la empresa Carmen, de La Punta, le dio la razón, porque "están en todo la razón". Por otro lado, al consultarle si el sector va a realizar un paro de 48 horas dijo, "Las reuniones han dado una apertura muy interesante, pero el sector también está evaluando la temporada".

Exigen reparación civil para deudos

Miguel Palomino lamentó que empresas tomen medidas extremas como el uso de láminas en ventanas y chalecos antibalas para protegerse, porque el Estado no cumple con protegerlos. "Todos los conductores salimos con la preocupación con el miedo de no regresar".

Asimismo, el vocero comentó que los representantes están trabajando para que el Gobierno pueda asumir los gastos de reparación civil para los hijos que queden en situación de orfandad.

