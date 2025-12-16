Elecciones 2026: JNE oficializa 38 partidos aptos para inscribir a sus candidatos

Un total de 38 partidos políticos se encuentran listos para presentarse a las Elecciones Generales del próximo 12 de abril. Siguiendo el cronograma electoral, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de las elecciones primarias, proceso llevado a cabo en la interna de cada organización para determinar las candidaturas y su orden en la lista correspondiente para los comicios.

Las agrupaciones que superaron el umbral de participación establecido están habilitadas para presentar las fórmulas y listas de candidatos para los comicios hasta las 23.59.59 horas del 23 de diciembre próximo a través del Sistema Declara+ del JNE que ya se encuentra habilitado.

Así fue el desarrollo de las elecciones primarias

Cada uno de los 39 partidos desarrolló las elecciones internas el 30 de noviembre y 7 de diciembre últimos, fechas en la que se eligieron a los delegados y candidatos, respectivamente. El cómputo de resultados fue realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respetando la modalidad de elección elegida (afiliados o delegados).

De acuerdo con información de la ONPE, el domingo 7 de diciembre votaron 1,015 de los 1,206 delegados registrados en el sistema de registro de elecciones primarias (REP). Los delegados fueron elegidos el 30 de noviembre en comicios organizados por cada organización. Estas también decidieron la cantidad de delegados que sufragaron el 7 de diciembre, su ámbito de representación y el lugar donde votarían.

Dos partidos políticos no presentaron aspirantes a su fórmula presidencial: el Partido Ciudadanos por el Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú – FREPAP. Esta última agrupación fue la única cuyos delegados sufragaron en todas las regiones del país. Los delegados del Partido Patriótico del Perú votaron en 12 departamentos y los de Un camino diferente, únicamente en Trujillo. Los delegados de las otras agrupaciones, aunque representaban a distintas regiones, votaron en Lima.

Resultados de las elecciones primarias: sorteo en Salvemos Perú y nulidad de Acción Popular

No hubo votos impugnados ni actas observadas, lo que facilitó el conteo del 100% de las actas. Además se produjo un empate entre las fórmulas presidenciales del partido Salvemos al Perú, encabezadas por Antonio Ortiz y Mariano González.

Siguiendo la norma electoral, en casos de empata se define el candidato por medio de un sorteo público, que se realiza mediante el lanzamiento de una moneda al aire o sacando una bolilla.

Candidatura dejada al azar en Salvemos Perú

El sorteo se realizó el sábado 13 de diciembre en un acto público llevado a cabo en el local de la Asociación Civil Transparencia, en el distrito de Jesús María, con la presencia de representantes del JNE.

El partido optó por el lanzamiento de una moneda como método de desempate. Ortiz Villano eligió 'cara' y resultó ganador, con lo cual quedó automáticamente proclamado como candidato presidencial de la agrupación.

La fórmula ganadora liderada por Ortiz Villano la integran con Jaime Freundt López y Giovanna Demurtas Moya como aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. La otra lista, que no logró imponerse en el lanzamiento de la moneda, estuvo encabezada por el exministro Mariano González, acompañado por Wilbert Portugal y Katherine Ramírez.

"Yo vengo del empresariado, yo veo desde otra óptica nuestro país tan rico que tiene costa, sierra y selva y tenemos que dejar un legado para la generación que viene", declaró a La República el candidato ganador.

Vicios en elección interna de Acción Popular

Por otro lado, de los 39 partidos, solo un partido no logró pasar la valla. La Resolución N.° 745-2025-JNE declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular tras determinar que el proceso estuvo viciado y se alteró el padrón de delegados, lo que vulneró el derecho al voto de sus afiliados y afectó la legalidad de la elección de candidatos a la Presidencia, al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

La institución electoral determinó que delegados válidamente elegidos el 30 de noviembre de 2025 no figuraban en el padrón final utilizado para la votación del 7 de diciembre y que, en su lugar, figuraban personas que no habían sido electas.

Se trata de 28 delegados que fueron reemplazados por otros en regiones como Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Loreto, Junín y Madre de Dios. Dicha sustitución provocó que las votaciones se realizaran con un padrón adulterado, lo que invalida los resultados "en el 100% de las mesas de sufragio", indicó el JNE.

La resolución también precisó que "no resulta posible retrotraer dicho proceso electoral y convocar a nuevas elecciones primarias", pues se estaría afectando el cronograma electoral.

Ante esto, el Personero Legal Titular de Acción Popular, Fernando Luis Arias-Stella Castillo, presentó ante el JNE un pedido de nulidad "debido a las serias afectaciones a los derechos constitucionales de defensa, debido procedimiento, debida motivación, presunción de inocencia, a elegir y ser elegido y otros", según el documento.

En la misma línea, Alfredo Barnechea, en entrevista a Canal N, respaldó el argumento de una presunta actuación arbitraria y contraria al principio de legalidad. Anunció que apelará lo resuelto por el órgano electoral y denunciará a sus miembros. Días después, se disculpó públicamente por los dichos contra el JNE, los cuales consideró "excesivos", y dijo que no estaba en un momento de "completa lucidez".

Inscripción de candidatos

Tras la exclusión de Acción Popular son 38 los partidos habilitados para continuar y participar de los próximos comicios. Ahora, la tarea de cada agrupación es generar sus fórmulas presidenciales y listas de candidatos.

En este último aspecto, pueden incorporar a candidatos designados, aquellos que son invitados por la organización política a formar parte de sus listas al Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino, sin necesidad de haber pasado por elecciones primarias. El porcentaje de designados en una lista no puede superar el 20%.

Los partidos podrán solicitar la inscripción de sus candidatos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes hasta las 23.59.59 horas del 23 de diciembre a través del Sistema Declara+ del JNE que ya se encuentra habilitado.

Asimismo, mediante la modalidad virtual puede completarse el envío de las citadas solicitudes hasta las 12.00 horas del 24 de diciembre, a través de Declara+. Esto aplica solo si el personero legal ingresó al sistema con su usuario y clave e iniciado el registro de la información como máximo hasta la fecha y hora señalados. En este caso, el personero legal debe permanecer en el sistema ininterrumpidamente hasta realizar el envío de la solicitud.