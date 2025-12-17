Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó este miércoles 17 de diciembre la desarticulación de la banda criminal El Terror de La Timba, organización dedicada a la extorsión de agrupaciones musicales y locales nocturnos en el Callao. Según las investigaciones, el grupo estaría directamente implicado en el asesinato del cantante Johan Mora y la bailarina Ariana Cañola, crimen que conmocionó al ambiente artístico salsero en octubre último.

Entre los detenidos figuran Jean Pierre Ortega Valverde, de 25 años, alias 'Jean'; una menor de edad conocida como 'La BB'; y Rina Ramírez, de 41, alias 'Loca Rina'. Según la PNP, los investigados tenían bajo su control al menos siete orquestas, como N’Samble, León y su Tripulación, y El Chorrillano, además de locales de entretenimiento como La Casa de la Comedia, La Taberna y La Quina. Incluso habrían exigido pagos en eventos privados, como fiestas de cumpleaños en distintos barrios del Callao.

PNP desarticula a banda que extorsionaba a agrupaciones de salsa

Las autoridades detallaron que la banda utilizaba cuentas bancarias a nombre de una menor de edad para recibir el dinero de las extorsiones, estrategia que complicaba la trazabilidad de los fondos. Asimismo, se conoció que los integrantes recurrían a réplicas de armas y suplantación de identidades, como la del ciudadano Adam Smith Lucano, para intimidar a sus víctimas.

La PNP mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen más implicados y esclarecer el total de delitos cometidos por la organización, mientras refuerza la seguridad en los locales y agrupaciones afectados por esta red criminal.

Asesinan a cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

En octubre pasado, el cantante salsero Johan Mora (28), vocalista de La Timbera Orquesta, y la bailarina Ariana Cañola (19) fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en el Callao. El crimen se registró alrededor de las 2:30 a. m., cuando la orquesta se preparaba para presentarse en un quinceañero en un local del asentamiento humano Francisco Bolognesi. Según testigos, tres sujetos aparecieron de manera repentina y dispararon a quemarropa contra los artistas, desatando el pánico entre los asistentes.

Pese a los intentos de auxilio, ambos llegaron sin vida al hospital Daniel Alcides Carrión. El hecho causó profunda conmoción en el ámbito artístico y entre sus familiares, quienes expresaron su dolor en redes sociales. Este asesinato se suma a una preocupante ola de violencia contra agrupaciones musicales, vinculada a extorsiones y sicariato, lo que ha puesto en evidencia la grave inseguridad y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

