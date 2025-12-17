HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cae banda criminal implicada en asesinato de cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

Según la PNP, la organización criminal El Terror de La Timba estaría vinculada al asesinato del cantante Johan Mora y la bailarina Ariana Cañola. Extorsionaban a otras agrupaciones como N'Samble, León y su Tripulación, El Chorrillano, y más.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó este miércoles 17 de diciembre la desarticulación de la banda criminal El Terror de La Timba, organización dedicada a la extorsión de agrupaciones musicales y locales nocturnos en el Callao. Según las investigaciones, el grupo estaría directamente implicado en el asesinato del cantante Johan Mora y la bailarina Ariana Cañola, crimen que conmocionó al ambiente artístico salsero en octubre último.

Entre los detenidos figuran Jean Pierre Ortega Valverde, de 25 años, alias 'Jean'; una menor de edad conocida como 'La BB'; y Rina Ramírez, de 41, alias 'Loca Rina'. Según la PNP, los investigados tenían bajo su control al menos siete orquestas, como N’Samble, León y su Tripulación, y El Chorrillano, además de locales de entretenimiento como La Casa de la Comedia, La Taberna y La Quina. Incluso habrían exigido pagos en eventos privados, como fiestas de cumpleaños en distintos barrios del Callao.

PNP desarticula a banda que extorsionaba a agrupaciones de salsa

Las autoridades detallaron que la banda utilizaba cuentas bancarias a nombre de una menor de edad para recibir el dinero de las extorsiones, estrategia que complicaba la trazabilidad de los fondos. Asimismo, se conoció que los integrantes recurrían a réplicas de armas y suplantación de identidades, como la del ciudadano Adam Smith Lucano, para intimidar a sus víctimas.

La PNP mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen más implicados y esclarecer el total de delitos cometidos por la organización, mientras refuerza la seguridad en los locales y agrupaciones afectados por esta red criminal.

Asesinan a cantante y bailarina de La Timbera Orquesta en Callao

En octubre pasado, el cantante salsero Johan Mora (28), vocalista de La Timbera Orquesta, y la bailarina Ariana Cañola (19) fueron asesinados en un ataque armado ocurrido en el Callao. El crimen se registró alrededor de las 2:30 a. m., cuando la orquesta se preparaba para presentarse en un quinceañero en un local del asentamiento humano Francisco Bolognesi. Según testigos, tres sujetos aparecieron de manera repentina y dispararon a quemarropa contra los artistas, desatando el pánico entre los asistentes.

Pese a los intentos de auxilio, ambos llegaron sin vida al hospital Daniel Alcides Carrión. El hecho causó profunda conmoción en el ámbito artístico y entre sus familiares, quienes expresaron su dolor en redes sociales. Este asesinato se suma a una preocupante ola de violencia contra agrupaciones musicales, vinculada a extorsiones y sicariato, lo que ha puesto en evidencia la grave inseguridad y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

