HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

La modelo uruguaya, por medio de mensajes con el equipo de Magaly TV, La Firme, confirmó que atraviesa un complicado momento con el cantante.

La modelo confirmó que atravesaba una situación complicada con el cantante. Foto: Composición LR
La modelo confirmó que atravesaba una situación complicada con el cantante. Foto: Composición LR

En la última edición de Magaly TV, La Firme, la “urraca” anunció que tenían programado la realización de una nota con Romina Gachoy. Sin embargo, para sorpresa del equipo del programa, la modelo decidió echarse para atrás a último momento.

De acuerdo con lo comentado por Magaly Medina, la uruguaya señaló que no estaría pasando por un buen momento con su esposo, el cantante Jean Paul Santamaría, con quien mantiene una relación desde hace varios años. Para la conductora, esta revelación resultó sorpresiva, ya que la pareja había logrado superar una crisis sentimental recientemente.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER La mamá de Angie Jibaja responde ante la denuncia de Jean Paul y Romina Gachoy: ''Le dio crisis de pánico''

lr.pe

Romina Gachoy anuncia nueva crisis en su relación

A través de mensajes de WhatsApp, Gachoy se comunicó con el equipo del programa para explicar los motivos de su decisión de no participar en la nota. En la conversación, la modelo fue clara al indicar que atraviesa un momento complicado en su relación con el cantante.

decidió comunicarse con el equipo del programa de espectáculos para explicar los motivos de su decisión de no ser participe de una nota que ya tenían programada realizar. En el mensaje, la modelo fue clara en señalar que no pasa un buen momento con el cantante.

PUEDES VER Romina Gachoy responde fuerte a Angie Jibaja tras denuncia por sus hijos con Jean Paul Santa María: "Está hablando sin pruebas"

lr.pe

“Amigo, tengo que cancelar lo de mañana. No estoy bien con Jean Paul. No deseo hacer nada con él. (…) Estoy hace tiempo mal. Pasando por una depresión muy difícil y soy fuerte o eso intento, pero estoy cansada”, escribió.

Asimismo, durante una transmisión desde su cuenta de TikTok, Romina comentó que se encuentra atravesando una situación personal que la mantiene con sentimientos encontrados. En ese mismo espacio, también reveló que recibió una oferta de trabajar para formar parte de un reality en España, lo que sumaría mayor incertidumbre a su presente.

Jean Paul reacciona a las declaraciones de su esposa

Por su parte, Jean Paul Santamaría fue consultado sobre las declaraciones de su esposa. El cantante, visiblemente serio, prefirió no entrar en mayores detalles y señaló que mantener una relación no es sencillo.

"Puede involucrarnos a dos, tres o cinco personas, pero eso no te obliga a hacer una declaración. Dicen que en la vida todo tiene solución, así que vamos a ver qué pasa. Tiempo al tiempo. Una relación es para valientes; no es fácil”, declaró.

Como se recuerda, la pareja anunció en septiembre del 2023 que atravesaba una crisis en su relación. Sin embargo, ese episodio fue superado y, desde entonces, ambos se mostraban muy unidos, reflejando que el amor entre ellos había triunfado.

Notas relacionadas
La mamá de Angie Jibaja responde ante la denuncia de Jean Paul y Romina Gachoy: ''Le dio crisis de pánico''

La mamá de Angie Jibaja responde ante la denuncia de Jean Paul y Romina Gachoy: ''Le dio crisis de pánico''

LEER MÁS
Romina Gachoy responde fuerte a Angie Jibaja tras denuncia por sus hijos con Jean Paul Santa María: "Está hablando sin pruebas"

Romina Gachoy responde fuerte a Angie Jibaja tras denuncia por sus hijos con Jean Paul Santa María: "Está hablando sin pruebas"

LEER MÁS
Angie Jibaja reaparece en redes y hace fuerte denuncia contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

Angie Jibaja reaparece en redes y hace fuerte denuncia contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

Así luce el costoso penthouse de Samantha Batallanos por el que paga casi S/12.000 al mes en San Isidro: "Me lo costeo yo"

LEER MÁS
Laura Spoya justifica por qué registró ‘La Manada’ con empresario con el que fue 'ampayada': “Soy la única dueña y patrona"

Laura Spoya justifica por qué registró ‘La Manada’ con empresario con el que fue 'ampayada': “Soy la única dueña y patrona"

LEER MÁS
Pamela López muestra chats comprometedores y deja en evidencia a Cueva por deuda con su madre: “Deja de ser sinvergüenza"

Pamela López muestra chats comprometedores y deja en evidencia a Cueva por deuda con su madre: “Deja de ser sinvergüenza"

LEER MÁS
Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

Miguel Hidalgo responde por primera vez tras confesión de Tilsa Lozano, quien aseguró que aún lo ama: “Yo la quiero”

LEER MÁS
Lucecita Ceballos confiesa el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos confiesa el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende con enormes compras para las canastas navideñas de sus trabajadores: “Me encanta”

Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: “Dije cosas que no fueron ciertas”

Darinka Ramírez responde tajante a Xiomy Kanashiro y asegura: “Ella es la pareja, yo seré la madre toda la vida”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025