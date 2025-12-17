Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

En la última edición de Magaly TV, La Firme, la “urraca” anunció que tenían programado la realización de una nota con Romina Gachoy. Sin embargo, para sorpresa del equipo del programa, la modelo decidió echarse para atrás a último momento.

De acuerdo con lo comentado por Magaly Medina, la uruguaya señaló que no estaría pasando por un buen momento con su esposo, el cantante Jean Paul Santamaría, con quien mantiene una relación desde hace varios años. Para la conductora, esta revelación resultó sorpresiva, ya que la pareja había logrado superar una crisis sentimental recientemente.

Romina Gachoy anuncia nueva crisis en su relación

A través de mensajes de WhatsApp, Gachoy se comunicó con el equipo del programa para explicar los motivos de su decisión de no participar en la nota. En la conversación, la modelo fue clara al indicar que atraviesa un momento complicado en su relación con el cantante.

decidió comunicarse con el equipo del programa de espectáculos para explicar los motivos de su decisión de no ser participe de una nota que ya tenían programada realizar. En el mensaje, la modelo fue clara en señalar que no pasa un buen momento con el cantante.

“Amigo, tengo que cancelar lo de mañana. No estoy bien con Jean Paul. No deseo hacer nada con él. (…) Estoy hace tiempo mal. Pasando por una depresión muy difícil y soy fuerte o eso intento, pero estoy cansada”, escribió.

Asimismo, durante una transmisión desde su cuenta de TikTok, Romina comentó que se encuentra atravesando una situación personal que la mantiene con sentimientos encontrados. En ese mismo espacio, también reveló que recibió una oferta de trabajar para formar parte de un reality en España, lo que sumaría mayor incertidumbre a su presente.

Jean Paul reacciona a las declaraciones de su esposa

Por su parte, Jean Paul Santamaría fue consultado sobre las declaraciones de su esposa. El cantante, visiblemente serio, prefirió no entrar en mayores detalles y señaló que mantener una relación no es sencillo.

"Puede involucrarnos a dos, tres o cinco personas, pero eso no te obliga a hacer una declaración. Dicen que en la vida todo tiene solución, así que vamos a ver qué pasa. Tiempo al tiempo. Una relación es para valientes; no es fácil”, declaró.

Como se recuerda, la pareja anunció en septiembre del 2023 que atravesaba una crisis en su relación. Sin embargo, ese episodio fue superado y, desde entonces, ambos se mostraban muy unidos, reflejando que el amor entre ellos había triunfado.