Con mensajes y videos de armas, adolescentes extorsionan a sus profesores buscando aprobar el año escolar en VMT

De acuerdo a la información de la PNP, uno de los detenidos, menor de edad, admitió haber enviado los mensajes y que los videos fueron obtenidos a través de un familiar.

Estudiantes extorsionaban a sus profesores para pasar de año en VMT
Estudiantes extorsionaban a sus profesores para pasar de año en VMT | America Noticias

Dos alumnos de quinto de secundaria del colegio República del Ecuador, ubicado en Villa María del Triunfo, fueron intervenidos por la Policía Nacional tras ser denunciados por extorsionar a seis docentes con amenazas de muerte. El objetivo de los mensajes intimidatorios era forzar su aprobación académica ante la publicación de las notas finales en las que estarían desaprobados.

La investigación policial determinó que las amenazas se realizaron mediante WhatsApp e incluían audios, videos e imágenes en las que se exhibían armas de fuego. Los mensajes detallaban los movimientos de los profesores y advertían que serían seguidos hasta sus domicilios si no accedían a aprobarlos, lo que generó temor y ausencias en el plantel educativo.

Mototaxistas en Iquitos denuncian que extorsionadores les exigen S/100 semanales para permitirles trabajar

lr.pe

Amenazas previas al cierre del año escolar en colegio de VMT

El coronel Holger Obando, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur, detalló para América Noticias que "los mensajes extorsivos fueron enviados los días 12, 13 y 15 de diciembre, fechas que serían clave por coincidir con el proceso de cierre del año académico", el cual será el 19.

Agregó que los docentes afectados dictaban cursos considerados de mayor exigencia, como matemática, física e historia. Como consecuencia directa de las intimidaciones, varios maestros dejaron de asistir a sus clases regulares. Sin embargo, los mensajes continuaron. En ellos se señalaba que, incluso sin la presencia de los docentes en el colegio, los alumnos debían ser aprobados.

Los investigados tienen 17 y 19 años y ambos cursaban el quinto año de secundaria. El mayor de edad figura como titular de la línea telefónica desde la cual se activó la cuenta de WhatsApp utilizada para enviar las amenazas. En un primer momento negó su participación, pero posteriormente reconoció que el chip, adquirido en octubre, fue entregado a su compañero.

Según la Policía, el menor de edad aceptó haber enviado los mensajes extorsivos al temer repetir el año escolar. También declaró que los videos en los que se mostraban armas de fuego fueron obtenidos a través de un familiar, información que ahora forma parte de las diligencias en curso para determinar la procedencia y autenticidad del material.

Empresarios del rubro belleza denuncian inacción del Gobierno ante aumento de extorsiones: ''Nos sentimos defraudados''

lr.pe

PNP interviene a alumnos por extorsión a seis profesores en VMT

La denuncia fue presentada por los seis docentes afectados ante la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur, que logró identificar la cuenta asociada a los mensajes intimidatorios. A partir de ese rastreo, se ejecutaron las dos intervenciones que culminaron con la detención de ambos estudiantes.

Ambos estudiantes se encuentran bajo investigación con la conducción jurídica del Ministerio Público. Las autoridades indicaron que esta semana será determinante para definir su situación legal, mientras continúan las diligencias para establecer la gravedad de los hechos y las sanciones correspondientes.

