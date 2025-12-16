HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

La víctima fue baleada cuando estaba por abordar su vehículo junto a su pareja en Trujillo. Uno de los sicarios esperó a que el joven saliera del establecimiento para atacarlo.

El joven fue asesinado delante de su pareja cuando salía del gimnasio.
El joven fue asesinado delante de su pareja cuando salía del gimnasio.

Un joven de 23 años, identificado como Sebastián Cabeza Castañeda, fue asesinado de un disparo la tarde del lunes 15 de diciembre en la avenida Antenor Orrego, una de las zonas más transitadas de Trujillo, en la región La Libertad. El ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba con su pareja, a pocos metros de un centro de entrenamiento y de varios locales comerciales.

Según las cámaras de seguridad, la víctima había salido del gimnasio y se dirigía hacia su vehículo. Cuando se encontraba cerca de la puerta del piloto, fue interceptado por un sujeto armado que cruzó la avenida a pie y le disparó directamente en la cabeza.

lr.pe

Pánico en la zona durante la balacera

Los testigos del lugar evidenciaron al agresor, quien huyó de inmediato. El crimen se produjo a plena luz del día, mientras las personas que se encontraban en el lugar buscaron donde resguardarse.

Tras el ataque, su pareja corrió a pedir ayuda para trasladarlo de emergencia a un establecimiento de salud. Sin embargo, el personal médico solo pudo confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de la herida.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias. El cuerpo fue trasladado a la morgue para los exámenes forenses, mientras que el área de homicidios ha iniciado las investigaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

