El accidente de tránsito dejó un herido, quien fue trasladado a una clínica local. | Composición LR | Difusión

Una camioneta del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas colisionó con un bus del Metropolitano de Lima, a la altura de la estación Parque del Trabajo, en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió alrededor de las 11.44 a. m. del lunes 15 de diciembre.

El choque dejó a una persona herida, quien fue auxiliada por personal de serenazgo y miembros de la Policía Nacional del Perú. Además, el incidente provocó una intensa congestión vehicular, ya que la vía quedó bloqueada hasta la llegada de las autoridades.

Accidente en estación Parque del Trabajo ocasionó congestión vehicular

Transeúntes y pasajeros del Metropolitano reportaron que, debido al impacto, las unidades de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao quedaron detenidas en el sentido de norte a sur. Ante esta situación, personal de la Policía de Rescate acudió al lugar y trasladó a la persona herida a una clínica local.

Las autoridades revisarán las imágenes captadas por las cámaras de seguridad para establecer las responsabilidades del caso. Luego de la llegada de los efectivos policiales, el bus del Metropolitano y la camioneta fueron retirados a un lado de la vía para restablecer el tránsito en la zona.

