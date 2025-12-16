HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

Ciencia

Faltan pocos días para la llegada del 3I/ATLAS: el cometa interestelar se ha vuelto verde y más brillante mientras se acerca a la Tierra

El cometa interestelar llegará a su punto más cercano a la Tierra el viernes 19 de diciembre y permitirá a los científicos estudiarlo más de cerca.

El Telescopio Gemini Norte capturó nuevas imágenes del 3I/ATLAS el 26 de noviembre. Foto: Gemini North/NSF NOIRLab
El Telescopio Gemini Norte capturó nuevas imágenes del 3I/ATLAS el 26 de noviembre. Foto: Gemini North/NSF NOIRLab

El cometa interestelar 3I/ATLAS se ha vuelto más brillante y verde desde su aproximación al Sol en octubre. Imágenes recientes captadas por el telescopio Gemini North, en Hawái, identificaron los cambios en la apariencia del cuerpo celeste que atraviesa nuestro sistema solar y llegará a su punto más cercano a la Tierra a una velocidad de más de 210.000 km/h.

El 3I/ATLAS pasará a unos 270 millones de kilómetros de distancia respecto a nuestro planeta. Esta será la única vez que este objeto interestelar pase cerca de la Tierra, debido a su órbita hiperbólica que lo llevará de vuelta al espacio interestelar sin regresar jamás.

Tras observar el cometa con varios filtros se descubrió que brilla con un verde mucho más intenso que hace varios meses. Foto: Gemini North/NSF NOIRLab

Tras observar el cometa con varios filtros se descubrió que brilla con un verde mucho más intenso que hace varios meses. Foto: Gemini North/NSF NOIRLab

PUEDES VER: Dos piedras pequeñas descubiertas en Inglaterra podrían cambiar la historia de la humanidad

lr.pe

¿Por qué el cometa 3I/ATLAS se ha vuelto verde?

Las observaciones recientes del cometa muestran una intensa actividad en su núcleo. El calor solar ha comenzado a sublimar el hielo de su superficie, liberando gases y polvo que forman una atmósfera brillante conocida como coma, y una extensa cola. Entre los compuestos detectados por los científicos del NOIRLab se encuentra el carbono diatómico (C₂), un gas que emite un resplandor verdoso al interactuar con la luz solar.

El 3I/ATLAS capturado con un telescopio de 14 pulgadas el 28 de noviembre de 2025. Foto: Michael Jäger

El 3I/ATLAS capturado con un telescopio de 14 pulgadas el 28 de noviembre de 2025. Foto: Michael Jäger

Esta coloración no es exclusiva del 3I/ATLAS. Cometas como el 12P/Pons-Brooks y el más reciente C/2025 F2 (SWAN) han mostrado tonos similares bajo la acción del Sol. Sin embargo, el cambio es notable si se compara con su aspecto de agosto pasado, cuando el mismo telescopio, en su versión del hemisferio sur, lo captó con una tonalidad mucho más rojiza. Esta transformación sugiere que el cometa está liberando nuevos compuestos a medida que el calor penetra más profundamente en su estructura.

PUEDES VER: El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha, hora y lugares donde será visible

lr.pe

¿El cometa interestelar podría estallar?

La actividad del 3I/ATLAS podría intensificarse aún más conforme se aleje del Sol. Según expertos del NOIRLab, algunos cometas presentan reacciones retardadas al calor solar, lo que puede desencadenar estallidos súbitos o liberación de nuevos materiales desde su núcleo. Aunque no hay certeza de que esto ocurra, los astrónomos se mantienen atentos ante la posibilidad de un estallido o eyección masiva.

“Lo que no sabemos aún es cómo se comportará el cometa al enfriarse tras alejarse del Sol”, explicaron voceros del NOIRLab. La variabilidad en la composición interna podría provocar nuevas reacciones térmicas que lo vuelvan aún más brillante o, en un caso extremo, causen una fragmentación.

PUEDES VER: A 30 metros bajo el hielo: un potente radar de la NASA detecta una enorme estructura artificial escondida cerca al Polo Norte

lr.pe

El tercer objeto proveniente de otro sistema estelar

El cometa 3I/ATLAS se convirtió en el tercer objeto interestelar identificado por los astrónomos, después del enigmático 1I/'Oumuamua y del 2I/Borisov. Fue detectado a finales de junio de 2025 y ha sido monitoreado por decenas de observatorios y agencias espaciales de todo el mundo desde entonces.

Su comportamiento está siendo analizado en detalle, ya que podría ofrecer pistas clave sobre las condiciones del espacio interestelar y la formación de sistemas solares antiguos. Se estima que es el objeto interestelar más grande y antiguo jamás observado, con señales claras de irradiación por miles de millones de años fuera de nuestro sistema.

Las características de su órbita, velocidad y composición lo hacen especialmente valioso para la comunidad científica, que espera obtener datos inéditos sobre los orígenes del material cósmico más allá de nuestro vecindario estelar.

Notas relacionadas
Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

LEER MÁS
Algo extraño fue descubierto en Marte: científicos detectan actividad eléctrica por primera vez

Algo extraño fue descubierto en Marte: científicos detectan actividad eléctrica por primera vez

LEER MÁS
Científicos logran lo imposible: crean una simulación completa de la Vía Láctea con 100.000 millones de estrellas

Científicos logran lo imposible: crean una simulación completa de la Vía Láctea con 100.000 millones de estrellas

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

Científicos dejaron una planta en el vacío del espacio, sobrevivió 9 meses y terminó de crecer en la Tierra

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aumentan las superbacterias resistentes a antibióticos: microbióloga advierte sobre la automedicación y mal uso de fármacos

Aumentan las superbacterias resistentes a antibióticos: microbióloga advierte sobre la automedicación y mal uso de fármacos

LEER MÁS
Dos piedras pequeñas descubiertas en Inglaterra podrían cambiar la historia de la humanidad

Dos piedras pequeñas descubiertas en Inglaterra podrían cambiar la historia de la humanidad

LEER MÁS
Hasta 23.000 euros por estar encerrado 100 días: una agencia espacial busca voluntarios para simular la vida en el espacio

Hasta 23.000 euros por estar encerrado 100 días: una agencia espacial busca voluntarios para simular la vida en el espacio

LEER MÁS
China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

LEER MÁS
Así funciona el primer tratamiento para prevenir el VIH que tiene una eficacia de casi el 100%, según infectólogo peruano

Así funciona el primer tratamiento para prevenir el VIH que tiene una eficacia de casi el 100%, según infectólogo peruano

LEER MÁS
Estos son los 5 alimentos más contaminados con microplásticos y de consumo habitual

Estos son los 5 alimentos más contaminados con microplásticos y de consumo habitual

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

FC Cajamarca, club que está interesado en contratar a Hernán Barcos, estaría en aprietos financieros por no pagar a sus jugadores: ''No es la maravilla''

Ciencia

Urano y Neptuno no son lo que parecen: científicos descubren qué se esconde bajo su color azul

El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha, hora y lugares donde será visible

Arqueólogos descubren un ‘palacio flotante’ de la última dinastía faraónica en un antiguo puerto egipcio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025