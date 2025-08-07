La olvidada avenida en Callao que será renovada por más de S/ 3.000 millones: conectará Canta Callao y av. Néstor Gambetta

La licitación para la renovación de la avenida ubicada en el Callao se realizará este mes de agosto de 2025, según la Municipalidad de la Provincia Constitucional. | Foto: composición LR | Municipalidad Provincial del Callao

La avenida del Callao, que estuvo olvidada durante décadas, será renovada, anunció la Municipalidad de la Provincia Constitucional a través de sus redes sociales. Esta vía de más de 7 km, que conectará las avenidas Néstor Gambetta con Canta Callao, será asfaltada con una inversión superior a los S/3.000 millones. Se trata de la avenida Los Alisos.

Ante el anuncio, varios ciudadanos expresaron su entusiasmo. Una vecina de la zona comentó que, después varios años, las autoridades finalmente responden a sus demandas y resaltó que el mal estado de la avenida afecta la calidad de vida de las personas.

"Yo vivo en Oquendo desde hace más de 15 años, y la avenida Los Alisos siempre ha tenido baches, tierra. Esto incomoda. Aquí he criado a mis hijos, y cada vez que pasa un tráiler se hace una nube de polvo que llega a nuestros hogares y a nuestros alimentos. Eso es dañino y afecta nuestra salud. Cuando llueve, los charcos de lodo y los huecos hacen imposible caminar", manifestó a la Municipalidad del Callao.

La Municipalidad del Callao informó que la restauración de la avenida Alisos ya cuenta con el financiamiento aprobado por más de S/3.000 millones. Además, indicó que la licitación se llevará a cabo este mes de agosto, lo que garantiza que el proyecto avance sin demoras.

Esta iniciativa representa una transformación para la zona. Lo que antes era símbolo de abandono, se convertirá en una vía moderna, segura y digna para todos.

La renovación de la avenida Los Alisos en el Callao tiene como objetivo transformar la zona, al ofrecer una vía que cumpla con los más altos estándares de seguridad y durabilidad. Durante años, esta avenida fue un espacio olvidado, con baches, polvo y tierra que dificultaron el tránsito. Esta obra busca ofrecer una solución para mejorar la conectividad en la provincia constitucional.

Las familias del Callao esperan ver que la renovación proporcione una vía en condiciones óptimas, con el fin de acabar con la frustración y garantizar la seguridad.

