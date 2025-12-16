HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

Sociedad

Imitador de Lennox de 'Yo soy' es asesinado a balazos en la puerta de su casa en Puente Piedra: PNP investiga crimen

El artista recibió múltiples disparos; vecinos y familiares intentaron auxiliarlo, pero no sobrevivió a las graves heridas. La PNP no descarta un posible ajuste de cuentas debido a los antecedentes policiales de la víctima.

El imitador de 'Yo soy' falleció en su vivienda luego de que un sujeto le disparara en la puerta de su casa y escapara en una motocicleta.
El imitador de 'Yo soy' falleció en su vivienda luego de que un sujeto le disparara en la puerta de su casa y escapara en una motocicleta. | Difusión | Composición LR

Dominic Sánchez Lozano, imitador de Lennox en el programa 'Yo soy', fue asesinado a balazos en la puerta de su casa el lunes 15 de diciembre, a plena luz del día, en la intersección de la calle Francisco Bolognesi con la avenida Las Acacias, en Puente Piedra. Según testigos, el cantante fue atacado cuando estaba a punto de ingresar a su vivienda.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, al artista le dispararon en múltiples ocasiones, lo que no le permitió reaccionar. Vecinos y familiares salieron de inmediato tras escuchar los disparos para auxiliarlo; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el músico no resistió y falleció.

lr.pe

PNP investiga crimen contra imitador de 'Yo Soy'

De acuerdo con la investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP), recibió hasta 14 impactos de bala. Los oficiales acudieron al lugar para cercar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Por su parte, los peritos de criminalística llegaron para recoger las evidencias del caso.

Por el momento, se desconoce el motivo del crimen, aunque no se descarta un posible ajuste de cuentas, debido a los antecedentes policiales de la víctima. Se dice que el agresor realizó el crimen y luego huyó en una moto. Amigos de Sánchez Lozano mostraron sus condolencias a través de un mensaje: "Querido amigo, hoy tomas la delantera mientras dejas un vacío enorme en nuestros corazones. Descansa en paz ¡Hasta pronto, Domi!".

Dominic Sánchez Lozano imitó a Lennox en 'Yo Soy'

Dominic Sánchez Lozano conquistó al público del programa 'Yo Soy' al imitar al reconocido cantante y compositor puertorriqueño Lennox. Su primera aparición fue en 2013 y, a lo largo de los años, participó en el concurso en al menos seis ocasiones. Sin embargo, fue en la edición de 2017 cuando logró avanzar a más etapas del programa y consolidar su presencia ante el jurado y los televidentes. Fuera de la televisión, ya era conocido en redes sociales, donde había ganado seguidores gracias a sus interpretaciones del artista de Puerto Rico.

