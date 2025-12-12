Tiktoker Jordy Rioja sobre el polémico árbol navideño de Chiclayo: “Demuestra cómo está la ciudad”

A inicios de semana, el tiktoker Jordy Rioja Cruzado fue detenido por la Policía luego de verse involucrado en el ataque al polémico árbol navideño de la plaza principal de Chiclayo, región Lambayeque. El hecho se volvió viral. Tras recuperar su libertad, el joven conversó con La República sobre este episodio, que lo ha colocado en el centro del debate local y nacional.

En una transmisión en vivo, Jordy Rioja volvió a pedir disculpas por su actuación la noche del martes 9 de diciembre, cuando, junto a otras personas, dañó las telas y luces que formaban parte de la decoración navideña. No obstante, reafirmó que su accionar “reflejaba el sentir y la indignación de los chiclayanos” por la imagen que proyectaba un tradicional atractivo de la ciudad durante estas fechas decembrinas.

TE RECOMENDAMOS EL PELIGROSO PROYECTO DE ROSPIGLIOSI: ¿VOLVEMOS A LOS 90'S? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

“El árbol demostró cómo estamos en Chiclayo (…). Lo que yo hice fue por indignación y frustración. Estuvo mal y pido disculpas a los chiclayanos”, declaró el creador de contenido, quien volvió al lugar donde se encuentra instalado el polémico árbol navideño de la Municipalidad de Chiclayo.

Si bien Jordy Rioja recuperó su libertad 24 horas después del incidente, aún afronta una investigación por un plazo de 60 días. Al respecto, el tiktoker señaló que se mantiene tranquilo y que afrontará las eventuales sanciones que imponga la justicia.

Anuncia más contenido sobre Chiclayo

El influencer anunció que generará más contenido sobre la situación de Chiclayo, principalmente sobre el estado de las pistas y la limpieza pública. Con ello, espera trasladar a las redes sociales la voz de los chiclayanos, quienes claman a las autoridades que cumplan con la labor para la que fueron elegidas.

“He pensado grabar las pistas y la basura en las calles, mostrando cómo está la situación, porque hay que hablar con pruebas. Solo así despertará el pueblo y ya no nos quedaremos callados, como lo hemos estado haciendo”, sentenció.