Estudiantes de EE. UU. crean un vehículo tan eficiente que puede recorrer cientos de kilómetros con solo un litro de combustible

Un grupo de estudiantes de la Universidad Brigham Young ha creado un vehículo experimental ultraligero que puede recorrer hasta 911 km con solo un litro de combustible. | Foto: KSL News Utah

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Mientras la industria automotriz concentra sus esfuerzos en los vehículos eléctricos, un grupo de estudiantes en Estados Unidos logró demostrar que los motores de combustión todavía pueden alcanzar niveles de eficiencia sorprendentes. Gracias a un diseño ultraligero, compacto y aerodinámico, desarrollaron un vehículo experimental capaz de recorrer cientos de kilómetros con apenas un litro de combustible.

El prototipo, creado para competir en desafíos internacionales de eficiencia energética, consiguió cifras que parecen imposibles para un automóvil convencional. Con un consumo extremadamente bajo y un peso menor al de una motocicleta, el proyecto volvió a poner sobre la mesa el potencial de la ingeniería universitaria y las nuevas tecnologías aplicadas al ahorro de energía.

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Durante pruebas en el circuito Indianapolis Motor Speedway, el vehículo demostró su impresionante rendimiento energético.

¿Cómo es el vehículo ultraeficiente creado por estudiantes?

El vehículo fue desarrollado por estudiantes de la Universidad Brigham Young para participar en la competencia internacional Shell Eco-marathon. El modelo, llamado 'Supermileage', combina características de un triciclo y un automóvil, con una estructura extremadamente ligera fabricada en fibra de carbono.

El prototipo pesa apenas 49 kg y está diseñado para transportar a una sola persona de hasta 1,63 metros de altura y 54 kg de peso. Su forma aerodinámica permite reducir al máximo la resistencia del aire, uno de los factores clave para alcanzar su impresionante rendimiento energético.

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¿Cuántos kilómetros puede recorrer con un litro de combustible?

Durante las pruebas realizadas en el circuito Indianapolis Motor Speedway, el vehículo logró una autonomía oficial cercana a los 911 kilómetros por litro de combustible. Esa cifra permitiría, en teoría, recorrer la distancia entre Ciudad de México y Guadalajara usando menos de un litro de etanol.

Para alcanzar semejante eficiencia, el automóvil utiliza un pequeño recipiente de apenas 30 ml como depósito de combustible en lugar de un tanque convencional. Sin embargo, el vehículo sacrifica velocidad para maximizar el ahorro energético, ya que su velocidad máxima está limitada a 37 km/h.