Chiclayo: cae sujeto vinculado a 'Los Norteños del Valle' con dos requisitorias vigentes

La estrecha colaboración entre agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dirin) y de la Comisaría del Norte permitió la captura de Heyner Fernández Sernaqué (33), sujeto que registraba dos requisitorias vigentes y que, pese a ello, caminaba con absoluta impunidad y tranquilidad por las calles de Chiclayo, región Lambayeque.

La información policial señala que la intervención se produjo la tarde del último jueves 11 de diciembre, luego que personal de la Dirin informó sobre la presencia de Fernández Sernaqué cuando transitaba por la intersección de las calles Diego Ferré y Víctor Belaunde, en el distrito chiclayano de Monsefú. El detenido, conocido con el alias ‘Negro’, estaría vinculado a la banda criminal Los Norteños del Valle.

Alertados, los agentes de la Comisaría del Norte montaron un operativo en la zona, donde detectaron a un varón con las características proporcionadas por sus colegas de Lima. El sujeto, al notar la llegada de las autoridades, intentó huir, pero fue reducido y puesto bajo custodia policial para el procedimiento de ley.

Al realizar la consulta en los sistemas policiales, estos arrojaron que Fernández Sernaqué era requerido por el delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos. Asimismo, registraba una orden vigente por omisión a la asistencia familiar en Jaén, Cajamarca.

Implicado en asesinato

La continuidad de las diligencias en sede policial permitió conocer además que este hombre estuvo investigado por su presunta participación en hechos de extrema violencia, entre ellos el asesinato de un comerciante monsefuano ocurrido el 29 de agosto de 2016 en el conocido local La Rockola.

Sobre este último caso, se supo que en poder de este hombre se hallaron armas de fuego, municiones, un chaleco policial y un uniforme del Ejército Peruano. En aquel entonces, un grupo de personas vinculadas al hampa intentó obstaculizar la labor de los agentes.