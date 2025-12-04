Techo de colegio en Chiclayo se desploma durante clases: 80 % de la infraestructura estaría en riesgo de colapsar

Preocupación y temor generó el repentino colapso de uno de los techos de la institución educativa San Carlos del distrito de Monsefú, en Chiclayo, durante el desarrollo de las clases el último miércoles 3 de diciembre. Fue un milagro que los pedazos de concreto no le caigan encima a ningún estudiante o profesor.

Según contó el director del plantel, Miguel Ángel Vásquez Castro, el desplome de parte de la cobertura de uno de los pasillos del nivel secundaria se dio cerca del mediodía. El docente enfatiza que, afortunadamente, el recreo ya había pasado y los alumnos se encontraban en sus aulas, sino, la historia habría sido diferente.

"Rápidamente delimitamos el lugar para que nadie se acerque y se dio aviso a la UGEL Chiclayo para que tome acciones (…). El colegio tiene 63 años de creación, por lo que su infraestructura ya cumplió el tiempo de vida útil. Actualmente, aquí estudian 1.600 alumnos en los dos niveles: primaria y secundaria. Los padres de familia están muy preocupados por lo que ha sucedido", declaró el director.

Director apunta que la virtualidad es una opción viable. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.





80 % del colegio en riesgo

Vásquez Castro informó que el 80 % de este colegio está en peligro latente de colapsar, por lo que esperan que la UGEL Chiclayo tome pronto una decisión respecto a la continuidad de las clases de lo que queda de diciembre y se garantice la integridad de los menores y del personal. Al respecto, apuntó que la virtualidad podría ser una opción viable para que los escolares culminen con sus evaluaciones.

Proyecto de colegio nuevo

Consultado sobre si existe algún proyecto respecto a la construcción de la nueva infraestructura del colegio San Carlos, el director explicó que hay una iniciativa en manos de la Municipalidad Distrital de Monsefú, pero que, al parecer, no ha tenido avances importantes en estos meses. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a interesarse en las necesidades educativas de la población y sumar esfuerzos para sacar adelante esta iniciativa.