Tras polémica en Chiclayo, peruana muestra árbol navideño de Chachapoyas y redes estallan: "¿Hay concurso?"

Usuaria no tardó en comparar el árbol de Chachapoyas con el de Chiclayo y desató divertidas reacciones en TikTok.

Divertidas reacciones en redes sociales.
Divertidas reacciones en redes sociales. | Foto: composición LR/ Emmanuel Moreno/TikTok

La instalación de un árbol navideño en la ciudad de Chiclayo sigue dando que hablar por las reacciones en redes sociales. Esta vez, una peruana de la ciudad de Chachapoyas, en Amazonas, decidió mostrar este artículo decorativo de su localidad y cuestionó su decoración. El video viral en TikTok está sumando cientos de reacciones.

Arbolito navideño de Chachapoyas sorprende en redes

De acuerdo al clip viral en la cuenta en TikTok, una peruana puso en debate si el árbol de Navidad instalado en Chachapoyas sería menos estético que el colocado en la ciudad de Chiclayo. Cabe resaltar, que este último generó polémica por el uso de una estructura de fierro y una escasa tela blanca.

PUEDES VER: Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

lr.pe

"¿El peor árbol de Navidad que han visto es el de Chiclayo? Es porque no han visto el de Chachapoyas, vean ¿qué es eso?, describió, mientras mostraba la estructura que simula un árbol navideño y tiene algunas guirnaldas.

Usuarios comparten divertidas reacciones en TikTok

Como era de esperarse, cibernautas no tardaron en cuestionar la estética de ambos árboles navideños y muchos aseguraron que se puso de 'moda' realizar este tipo de presentaciones.

PUEDES VER: Árbol de Navidad instalado en la plaza principal de Chiclayo genera indignación y rechazo entre los vecinos: "Parece papel higiénico en un tubo"

lr.pe

"Chiclayo: que veo, un rival", "¿Hay concurso de los peores árboles navideños?", "¿Es trend o qué?", "¿Dónde es la yunza navideña?", "Están haciendo competencia", "Es la temática para este 2025?", reaccionaron usuarios.

