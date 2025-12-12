La joven peruana usó su escoba, recogedor, papel higiénico y un trapo de cocina para recrear el polémico árbol de Navidad de Chiclayo. | Foto: composición LR/TikTok

El árbol de Navidad de Chiclayo fue motivo de polémica en los últimos días. Los pocos elementos empleados para la decoración, en contraste con los S/20.000 destinados a la ambientación navideña de la plaza principal de la ciudad, generó indignó no solo entre los ciudadanos, sino también en redes sociales.

En ese contexto, un joven, a modo de sátira, recreó su árbol navideño al 'estilo de Chiclayo' empleando varios artículos del hogar. El clip rápidamente se viralizó en TikTok y usuarios no dudaron en bromear por la situación.

Joven replica en casa árbol navideño 'estilo Chiclayo' con artículos del hogar, y redes estallan

Mediante su cuenta de TikTok @candy.chavez28 la joven mostró cómo quedó la réplica del árbol de Navidad de Chiclayo. Según se muestra en las imágenes, usó recogedores y escobas como base de la estructura. En lugar de plantas u otros elementos decorativos, empleó un pedazo de papel higiénico que envolvió alrededor de la infraestructura.

Por último, para adornar la punta del árbol, hizo uso de un trapo amarillo para dar la impresión de una estrella navideña. El video rápidamente ganó relevancia en TikTok y ya cuenta con más de 45.000 reacciones.

El ingenio de la joven por rehacer el polémico árbol de Navidad de Chiclayo desató risas de cientos de usuarios que no dudaron en aprovechar el momento para pronunciarse sobre el tema.

"Eres pudiente, así no más nadie invierte S/20.000", "Hasta el tuyo quedó más pitucón a comparación del de Chiclayo", "El tuyo quedó mucho mejor", "Espero que no haya costa S/10.000, porque el de Chiclayo vale S/20.000", "Parece broma, pero quedó igualito", "Véndeselo por S/40.000 a la alcaldesa de Chiclayo. Fijo te lo compra", "Llegó la moda 'Balenciaga' hasta Perú", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.