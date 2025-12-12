HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO

Instituciones tomadas: la impunidad que permite el TC y la Defensoría | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Tendencias

Joven replica en casa árbol navideño 'estilo Chiclayo' con escobas y papel higiénico, y redes estallan: "Invirtió S/20.000"

Un joven recrea un árbol al 'estilo de Chiclayo' usando artículos del hogar, lo que se vuelve viral en TikTok, acumulando más de 45.000 reacciones.

La joven peruana usó su escoba, recogedor, papel higiénico y un trapo de cocina para recrear el polémico árbol de Navidad de Chiclayo.
La joven peruana usó su escoba, recogedor, papel higiénico y un trapo de cocina para recrear el polémico árbol de Navidad de Chiclayo. | Foto: composición LR/TikTok

El árbol de Navidad de Chiclayo fue motivo de polémica en los últimos días. Los pocos elementos empleados para la decoración, en contraste con los S/20.000 destinados a la ambientación navideña de la plaza principal de la ciudad, generó indignó no solo entre los ciudadanos, sino también en redes sociales.

En ese contexto, un joven, a modo de sátira, recreó su árbol navideño al 'estilo de Chiclayo' empleando varios artículos del hogar. El clip rápidamente se viralizó en TikTok y usuarios no dudaron en bromear por la situación.

PUEDES VER: Tiktoker Jordy Rioja se disculpa tras ser liberado por destruir árbol navideño en Chiclayo: “Llegué hasta ese punto porque ya no podía callar”

lr.pe

Joven replica en casa árbol navideño 'estilo Chiclayo' con artículos del hogar, y redes estallan

Mediante su cuenta de TikTok @candy.chavez28 la joven mostró cómo quedó la réplica del árbol de Navidad de Chiclayo. Según se muestra en las imágenes, usó recogedores y escobas como base de la estructura. En lugar de plantas u otros elementos decorativos, empleó un pedazo de papel higiénico que envolvió alrededor de la infraestructura.

Por último, para adornar la punta del árbol, hizo uso de un trapo amarillo para dar la impresión de una estrella navideña. El video rápidamente ganó relevancia en TikTok y ya cuenta con más de 45.000 reacciones.

PUEDES VER: Tras polémica en Chiclayo, peruana muestra árbol navideño de Chachapoyas y redes estallan: "¿Hay concurso?"

lr.pe

El ingenio de la joven por rehacer el polémico árbol de Navidad de Chiclayo desató risas de cientos de usuarios que no dudaron en aprovechar el momento para pronunciarse sobre el tema.

"Eres pudiente, así no más nadie invierte S/20.000", "Hasta el tuyo quedó más pitucón a comparación del de Chiclayo", "El tuyo quedó mucho mejor", "Espero que no haya costa S/10.000, porque el de Chiclayo vale S/20.000", "Parece broma, pero quedó igualito", "Véndeselo por S/40.000 a la alcaldesa de Chiclayo. Fijo te lo compra", "Llegó la moda 'Balenciaga' hasta Perú", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Notas relacionadas
Aguinaldo navideño 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

Aguinaldo navideño 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Weihnachtsmarkt, el mercado navideño con tradición alemana, regresa en su edición 2025

Weihnachtsmarkt, el mercado navideño con tradición alemana, regresa en su edición 2025

LEER MÁS
Iquitos: joven pierde la mano tras grave accidente causado por adorno de árbol navideño que se enredó en motocicleta

Iquitos: joven pierde la mano tras grave accidente causado por adorno de árbol navideño que se enredó en motocicleta

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

LEER MÁS
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Joven venezolano acepta pedido delivery en Ventanilla y queda en shock al ver que eran fierros: "No sean malos"

Joven venezolano acepta pedido delivery en Ventanilla y queda en shock al ver que eran fierros: "No sean malos"

LEER MÁS
'Pol Deportes' explica por qué nunca suelta su micrófono y sorprende al revelar con qué materiales lo fabricó: "Está hecho de cartón y esponja"

'Pol Deportes' explica por qué nunca suelta su micrófono y sorprende al revelar con qué materiales lo fabricó: "Está hecho de cartón y esponja"

LEER MÁS
La melancólica canción de TikTok que seguramente has escuchado y no sabías de su trágica historia

La melancólica canción de TikTok que seguramente has escuchado y no sabías de su trágica historia

LEER MÁS
Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Tendencias

Pol Deportes confiesa que narró gol de la Champions en quechua en honor a su mamá: "Ella solo habla quechua"

Tras polémica en Chiclayo, peruana muestra árbol navideño de Chachapoyas y redes estallan: "¿Hay concurso?"

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025