Sociedad

Niños peruanos de tan solo 14 años triunfan en importante Olimpiada de Matemáticas: superaron a Brasil, México y Argentina

La competencia, realizada en Buenos Aires, reunió a más de 80 estudiantes de varios países, quienes enfrentaron intensos exámenes de matemáticas durante dos días.

Alumnos del colegio PROLOG han destacado en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, celebrada en Buenos Aires, Argentina.
Alumnos del colegio PROLOG han destacado en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, celebrada en Buenos Aires, Argentina. | Foto: composición LR/colegio PROLOG

Tres estudiantes peruanos destacaron en la Olimpiada Rioplatense de Matemática al obtener medallas de oro, plata y bronce. En la competencia, los representantes del colegio Prolog superaron a participantes de países como Brasil, Argentina y México, lo que evidenció su sólida preparación académica.

La competencia, realizada en Buenos Aires, Argentina, reunió a más de 80 estudiantes de distintos países, quienes se enfrentaron a exámenes de cuatro horas durante dos días. Los representantes peruanos, integrantes del círculo olímpico del colegio Prolog, destacaron por su desempeño y constancia en una de las olimpiadas de matemáticas más reconocidas de Latinoamérica.

PUEDES VER: Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Los dos primeros puestos del certamen internacional de matemáticas son originarios de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Foto: colegio PROLOG

Los dos primeros puestos del certamen internacional de matemáticas son originarios de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Foto: colegio PROLOG

El camino de sacrificio y esfuerzo que han recorrido los tres estudiantes

Cada uno de estos estudiantes siguió un proceso de preparación exigente, que incluyó sesiones diarias de estudio matemático de hasta diez horas. Este entrenamiento riguroso fue determinante para alcanzar los objetivos académicos y lograr reconocimiento internacional.

Pese a las dificultades afrontadas durante su exigente preparación, los estudiantes dedicaron sus logros al Perú y expresaron su orgullo por representar al país en un certamen internacional, donde también profundizaron su vínculo con las matemáticas.

PUEDES VER: Olimpiada Nacional de Matemáticas 2025: casi 100 mil escolares participaron en todo el Perú

Los tres alumnos consagrados del colegio Prolog

John Adriano Hancco Apaza, estudiante de 14 años de San Juan de Miraflores, obtuvo la medalla de oro en su primera participación en la Olimpiada Rioplatense de Matemática. A pesar de que era su debut y de que viajaba fuera del país por primera vez, logró superar a competidores de Bolivia, México, Uruguay y Paraguay, y contribuyó para que el Perú se consolide entre los mejores del continente.

Por su parte, Kevin Pomasoncco Sulca, estudiante del distrito de Villa María del Triunfo, obtuvo la medalla de plata, logro que representó para él la realización de un objetivo personal: subir al podio en una olimpiada de matemáticas. El apoyo constante de su familia y su formación académica han sido fundamentales para que destaque en esta disciplina.

Finalmente, Ángel Cuya Fierro, estudiante de Villa María del Triunfo, obtuvo la medalla de bronce. Además de su desempeño en matemáticas, cuenta con formación en artes marciales y ha alcanzado el cinturón negro en karate, lo que evidencia su dedicación en sus dos grandes pasiones.

“Nos apasionan las matemáticas y nos enorgullece representar al Perú”, declaró Ángel, reflejando el espíritu de superación que caracteriza a estos estudiantes.

