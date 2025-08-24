Olimpiada Nacional de Matemáticas 2025: casi 100 mil escolares participaron en todo el Perú

Hubo problemas de matemáticas muy intensos para los estudiantes. | Foto: Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación (MINEDU) se ha juntado con la Corporación Aceros Arequipa y Empresarios por la Educación (ExE) para realizar la XXI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática Aceros Arequipa (ONEM AA). Esta competencia se lleva a cabo del 18 al 22 de agosto en la etapa UGEL.

En esta etapa se vio a cerca de 100.000 estudiantes de secundaria de todas las regiones de Perú, lo cual muestra un gran avance para los estudiantes y un 80% de incremento en la participación en comparación con 2024. Con estas nuevas alianzas de empresas, no solo se ayuda con los premios, sino también en las finanzas y en la capacitación de los profesores.

El proceso de las Olimpiada Nacional de Matemáticas 2025

El último 10 de julio se realizó la prueba etapa IE. Luego, se inició la inscripción el 16 de julio para la etapa de UGEL y se realizó. Por lo tanto, próximamente, el 27 de agosto del 2025. se conocerán los resultados.

Las empresas de educación ayudaron en las capacitaciones virtuales para brindar soporte directo a los especialistas de las UGEL y DRE en todo el Perú, incluyendo en regiones de Cajamarca, Junín, Tumbes, Huánuco y Lima. Este concurso promueve el desarrollo del pensamiento lógico y la resolución de problemas complejos según indico el MINEDU.

El MINEDU y los nuevos cambio en su prueba Pisa 2025

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó la prueba PISA, en la que se observaron cambios en los diferentes cursos. Esta prueba se llevará a cabo el martes 30 de septiembre para todos los colegios del Perú, tanto privados como estatales.

El gran cambio, nunca antes visto en una prueba, es el idioma inglés y las competencias digitales, lo cual ayudará mucho para el desarrollo de los estudiantes. En la última prueba, el país destacó al registrar el mayor crecimiento sostenido en América Latina desde 2009.