Orgullo nacional. Sebastián Lozada Gálvez tiene 17 años y ha traído la medalla de oro de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas (OIM) al Perú. El joven, que tiene aspiraciones de estudiar en el extranjero, le cuenta en exclusiva para La República cómo fue el camino de ganar una competencia tan importante a nivel mundial.

“Perú está alcanzando el nivel de las potencias”, comenta Lozada sobre la competición, en la que el equipo nacional sumó más medallas: un oro adicional, una plata y dos bronces. Tras haber obtenido otras posiciones en las dos ediciones anteriores, finalmente se despide del torneo conquistando la ansiada medalla de oro. “El apoyo incondicional de mis padres, mi hermana y mi hermano siempre me ha impulsado”, agrega.

Pasión por los números desde pequeño

Sebastián encontró su vocación por los números desde que cursaba primaria. Su madre, María Gálvez, confiesa que en un principio se sintió intimidada de la capacidad con los números de su hijo: “Lo cambié de colegio, según yo, para que reciba una enseñanza integral. Donde las matemáticas eran un curso más”, dice. “Pero veía que él no era feliz con eso, porque él era matemático y yo no me daba cuenta”, menciona la mamá del campeón.

Desde entonces, las matemáticas se volvieron el mundo de Sebastián. Así, logró ganar el concurso Nacional de Matemáticas (CONAMAD) en dos ocasiones consecutivas. Una vez consolidado su camino nacional, tocaba pensar en grande y apuntar a competiciones fuera del Perú. “Me pongo a pensar, ¿qué estaría haciendo un matemático en este momento? ¿Estaría, tal vez, jugando con el celular o estaría estudiando? Entonces, con esa mentalidad, yo aplico lo que haría esta persona ideal. Lo copio, básicamente” comenta Lozada sobre sus propios procesos.

Sin embargo, hubo un obstáculo que tuvo que afrontar. Sebastián y su familia viven en Villa el Salvador, mientras que su colegio, Saco Oliveros, quedaba en Jesús María. El viaje, que le tomaba una hora y media, tanto de ida como de vuelta, consistía en tomar tres tipos diferentes de transporte. Primero abordaba un mototaxi que lo llevaba a una estación del tren. Luego del viaje ferroviario, tomaba un colectivo que recién lo dejaba en la escuela. “Y tengo que repetir el proceso de lunes a sábado”, comenta. Sin embargo, esto no lo desenfocaba de su meta: ganar la olimpiada.

Así es como Sebastián reconoce el apoyo de su familia en este importante logro para el Perú. Foto: La República

El futuro del medallista de Oro

Lejos de conformarse con la máxima distinción, Sebastián busca postular a prestigiosas universidades internacionales, como el MIT, en Estados Unidos. Dentro de sus opciones, se encuentra estudiar Ingeniería Mecatrónica o Matemáticas, aunque confiesa que esta última es su predilecta: “Es lo que más me apasiona, es lo que más me ha ayudado y lo que más he sentido, que soy apto, soy capaz de poder hacerlo”, menciona.

Esto no es de extrañar, ya que su madre reconoce en él la habilidad de enseñar. Comenta que Sebastián tiene mucha paciencia y claridad por la docencia, tanto que suele brindar clases particulares de manera gratuita a quienes lo soliciten. Además, confiesa que está dispuesta a apoyar a su hijo en todo lo que decida en su futuro profesional. “Yo creo que primero en el hijo hay que ver el talento. Tú no le puedes obligarlo a que se vaya hacia el lado de las matemáticas o las letras, ¿no? Tú lo ves a ellos, cuáles son sus talentos.

Asimismo, reconoce que el apoyo de su familia fue clave en el desarrollo de su meta. Sus padres encargaban de buscarle profesores particulares, para reforzar temas que le parecían difíciles. Las fiestas, típicas de un joven de su edad, eran rechazadas por Sebastián, que pasaba horas revisando en internet los ejercicios matemáticos de anteriores olimpiadas. “Mi familia son uno de los pilares de apoyo que he obtenido a lo largo de toda mi vida. Mi madre siempre ha estado ahí apoyándome, yendo conmigo a los exámenes, selectivos, preparándome, consiguiendo profesores También mi padre apoyándome con los gastos, el transporte y todo eso”, comenta.

Finalmente, ambos agradecieron a la institución educativa Saco Oliveros por el acompañamiento en toda etapa estudiantil, tanto académica como económicamente. También extendieron el agradecimiento al tutor y al líder de la delegación peruana, por pelear cada punto ante los jurados y cuidar a los chicos.