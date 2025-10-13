Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro
Jofran Uchasara, un niño peruano que vendió su bicicleta en su momento, logró su sueño al obtener la medalla de oro en el Mundial de Matemáticas en Canadá, superando diversos obstáculos.
La historia de Jofran Uchasara es la de uno de los tantos niños peruanos que, gracias al sacrificio, la inteligencia y la perseverancia, demuestra que es posible alcanzar los sueños si se toman decisiones útiles para el futuro. Debido a los numerosos obstáculos que se le presentaron en el camino, este menor de edad tuvo que vender su bicicleta para cumplir uno de sus mayores anhelos: obtener la medalla de oro en el Mundial de Matemáticas.
En una entrevista para RPP Noticias, el menor expresó su satisfacción por haber superado a numerosos competidores de diferentes países en el certamen mundial realizado en Canadá: “Estoy feliz porque pude cumplir mi sueño y demostrar que los niños del Perú también pueden lograrlo”, afirmó.
El menor de edad tuvo que vender en su momento su bicicleta para costear su viaje al Mundial de Matemáticas. Foto: El Popular
Un niño prodigio que destaca en las matemáticas
Meses antes de participar en el certamen mundial de matemáticas, Jofran narró cómo fue su preparación en el colegio, donde cursa el cuarto año de primaria. Además, contó con el apoyo de sus profesores, quienes percibieron el gran talento que poseía.
Dicho esfuerzo no solo lo convirtió en el orgullo de su familia, sino que también le dio una inmensa alegría que, hasta la fecha, aún no puede creer: haber alcanzado tan ansiado logro.
''Primero, cuando yo saqué el primer puesto, me sentí 'wow', es un logro muy grande, qué bueno. Me puse muy nervioso y también muy feliz'', dijo en RPP Noticias.
La lista de los jóvenes que consiguieron un logro internacional y una meta por cumplir
Tras obtener la presea dorada, el pequeño Jofran se sumó a la lista de jóvenes destacados de la delegación peruana que han logrado cinco medallas en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Este logro representa solo el inicio de un largo camino por recorrer. Finalmente, señaló que su siguiente sueño es representar nuevamente al Perú en las próximas Olimpiadas y consolidar su anhelo de convertirse en uno de los mejores matemáticos del mundo.