HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"     
Sociedad

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Jofran Uchasara, un niño peruano que vendió su bicicleta en su momento, logró su sueño al obtener la medalla de oro en el Mundial de Matemáticas en Canadá, superando diversos obstáculos.

Jofran Uchasara es un destacado niño matemático que ganó la medalla de oro en el Mundial de Matemáticas.
Jofran Uchasara es un destacado niño matemático que ganó la medalla de oro en el Mundial de Matemáticas. | Foto: composición LR/Andina

La historia de Jofran Uchasara es la de uno de los tantos niños peruanos que, gracias al sacrificio, la inteligencia y la perseverancia, demuestra que es posible alcanzar los sueños si se toman decisiones útiles para el futuro. Debido a los numerosos obstáculos que se le presentaron en el camino, este menor de edad tuvo que vender su bicicleta para cumplir uno de sus mayores anhelos: obtener la medalla de oro en el Mundial de Matemáticas.

En una entrevista para RPP Noticias, el menor expresó su satisfacción por haber superado a numerosos competidores de diferentes países en el certamen mundial realizado en Canadá: “Estoy feliz porque pude cumplir mi sueño y demostrar que los niños del Perú también pueden lograrlo”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
El menor de edad tuvo que vender en su momento su bicicleta para costear su viaje al Mundial de Matemáticas. Foto: El Popular

El menor de edad tuvo que vender en su momento su bicicleta para costear su viaje al Mundial de Matemáticas. Foto: El Popular

PUEDES VER: Niño peruano de 9 años que rifó su bicicleta para ir a Canadá gana concurso de matemáticas: "Mi sueño es ganar la Olimpiada Mundial"

lr.pe

Un niño prodigio que destaca en las matemáticas

Meses antes de participar en el certamen mundial de matemáticas, Jofran narró cómo fue su preparación en el colegio, donde cursa el cuarto año de primaria. Además, contó con el apoyo de sus profesores, quienes percibieron el gran talento que poseía.

Dicho esfuerzo no solo lo convirtió en el orgullo de su familia, sino que también le dio una inmensa alegría que, hasta la fecha, aún no puede creer: haber alcanzado tan ansiado logro.

PUEDES VER: Niño genio de Venezuela tiene IQ de 146 y representará a Perú en campeonato mundial de Matemáticas en EE. UU.

lr.pe

''Primero, cuando yo saqué el primer puesto, me sentí 'wow', es un logro muy grande, qué bueno. Me puse muy nervioso y también muy feliz'', dijo en RPP Noticias.

La lista de los jóvenes que consiguieron un logro internacional y una meta por cumplir

Tras obtener la presea dorada, el pequeño Jofran se sumó a la lista de jóvenes destacados de la delegación peruana que han logrado cinco medallas en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Este logro representa solo el inicio de un largo camino por recorrer. Finalmente, señaló que su siguiente sueño es representar nuevamente al Perú en las próximas Olimpiadas y consolidar su anhelo de convertirse en uno de los mejores matemáticos del mundo.

Notas relacionadas
Estudiante peruano de la UNI ganó medalla de oro en olimpiadas de matemáticas en EEUU

Estudiante peruano de la UNI ganó medalla de oro en olimpiadas de matemáticas en EEUU

LEER MÁS
Genio de La Oroya vence a más de 40 países y gana medalla de oro en olimpiada internacional de matemáticas

Genio de La Oroya vence a más de 40 países y gana medalla de oro en olimpiada internacional de matemáticas

LEER MÁS
Sebastián Lozada, estudiante nacional que ganó el oro en Olimpiada Internacional de Matemática: "Perú está igualando el nivel de los países potencia"

Sebastián Lozada, estudiante nacional que ganó el oro en Olimpiada Internacional de Matemática: "Perú está igualando el nivel de los países potencia"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el nuevo paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

LEER MÁS
Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

LEER MÁS
Derrame de petróleo en puente Rayitos del Sol, en Vía Evitamiento, ocasiona congestión vehicular tras cierre de la vía

Derrame de petróleo en puente Rayitos del Sol, en Vía Evitamiento, ocasiona congestión vehicular tras cierre de la vía

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Piloto Jenrry Quispe llora tras ver cómo el fuego consume su auto en plena carrera de Caminos del Inca

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Sociedad

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Indecopi sanciona con S/2.4 millones a Medifarma por distribuir suero fisiológico defectuoso que causó siete muertes

“No nos iremos de aquí”: damnificados del incendio en Pamplona Alta temen perder sus terrenos al ser reubicados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025