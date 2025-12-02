HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Atacan a candidato presidencial Rafael Belaunde | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Taxista muere tras ser golpeado por sus hermanos por disputa de vivienda heredada en Manchay: familia exige justicia

Jimmy Saúl Salvador Jorge, taxista de 39 años, murió tras un ataque de sus hermanos por la herencia de un terreno que dejó su madre antes de fallecer. La Fiscalía investiga el caso como homicidio calificado.

Familia de taxista asesinado exige justicia y detención preliminar de los implicados
Familia de taxista asesinado exige justicia y detención preliminar de los implicados | América Noticias

Jimmy Saúl Salvador Jorge, de 39 años y taxista de profesión, falleció tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de ser agredido por sus propios hermanos durante una discusión familiar. Según el certificado de necropsia, la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

El ataque ocurrió el 23 de noviembre, durante una gresca para tratar la repartición de un terreno que su madre dejó en herencia en Manchay (Pachacámac) a sus ocho hijos. Tras el hecho, Salvador fue trasladado al hospital, donde los médicos diagnosticaron lesiones graves y parálisis parcial.

TE RECOMENDAMOS

INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Incendio de gran magnitud afecta a ferretería en Villa El Salvador: siniestro se podría extender a casas aledañas

lr.pe

La familia de la víctima exige justicia, ya que los presuntos agresores siguen en libertad y uno de ellos permanece no habido. “Los tres matones que dicen ser familia no lo son. Eso no hace una familia. Están denunciados por la Policía y la Fiscalía”, declaró su viuda, Luisa Valdivia, a América Noticias.

Familia de taxista asesinado exige detención preliminar de los tres implicados

La familia de Saúl denunció que tres de sus propios familiares —su hermana Giovanna Merino Jorge, su hermano Ricardo Merino Jorge y su sobrino Anthony Cerrón Merino— participaron en la agresión que terminó con su muerte en El Agustino.

De acuerdo con los testigos y registros de las cámaras de seguridad, la agresión se inició durante una reunión vecinal y continuó cuando lo sacaron del predio y lo atacaron en la vía pública. La esposa del fallecido, que estaba presente junto a su hija de ocho años, también habría sufrido agresiones. Personal de Serenazgo acudió para intervenir, pero la situación no logró ser controlada.

El abogado de la familia, Mario Arriba, explicó que, tras los hechos, la hermana presentó una denuncia por violencia familiar; sin embargo, la defensa del taxista interpuso una denuncia por homicidio calificado, sustentada en la gravedad del ataque y en los videos obtenidos. El caso ya está avanzando en sede fiscal y se espera que el viernes una fiscal adjunta realice las primeras diligencias. “Debemos pedir detenciones preliminares y allanamientos porque estas personas, por la gravedad de la pena, van a intentar eludir la justicia”, señaló.

PUEDES VER: Atentados extorsivos en transporte dejan 73 muertos en Lima y Callao en lo que va del 2025

lr.pe

¿Qué originó el conflicto que acabó con la vida del taxista?

El conflicto que terminó en la muerte de Saúl se originó por la disputa de un terreno que pertenecía a su madre, fallecida en 2016. Tras su muerte, surgieron desacuerdos entre los hermanos por la administración del predio. Según algunos familiares, la hermana habría iniciado por su cuenta el proceso de inscripción del inmueble y obtuvo el título a su nombre. Para ello, presentó una declaración jurada que incluía presuntas firmas de sus hermanos —entre ellas la de Saúl— en la que supuestamente renunciaban a sus derechos sobre la propiedad. No obstante, los demás familiares aseguran que nunca firmaron tal documento y cuestionan su validez legal.

La Fiscalía ha tipificado el caso como homicidio calificado, señalando que los hechos evidencian un actuar con crueldad, lo que podría implicar penas de hasta 35 años de prisión. Pese a las denuncias formales, los implicados aún no han sido detenidos. El abogado de la familia explicó que corresponde a la Fiscalía solicitar detenciones preliminares, dado que ya no existe flagrancia, pero sí suficientes elementos probatorios.

Notas relacionadas
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

LEER MÁS
Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia

Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

LEER MÁS
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

Gremios evalúan paro de transportistas de 48 horas en diciembre: decisión se tomará luego de reunión con Gobierno de Jerí

LEER MÁS
Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reportes de congestión, choques y estado de las principales vías

Tráfico en Lima hoy EN VIVO: reportes de congestión, choques y estado de las principales vías

LEER MÁS
Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

Imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

LEER MÁS
Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025