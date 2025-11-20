HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

Los ciudadanos tienen la posibilidad de reportar cualquier inconveniente vinculado al suministro de agua a través del 317-8000. Asimismo, pueden visitar la página web de Sedapal para obtener más información.

Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este viernes 21 de noviembre.
Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este viernes 21 de noviembre. | Foto: composición LR/IA

El viernes 21 de noviembre, Sedapal llevará a cabo un corte de agua programado que impactará a diversos distritos de Lima. Esta suspensión en el suministro es parte de las labores de mantenimiento que realiza la empresa, con el objetivo de asegurar la calidad del servicio. Los habitantes de las áreas afectadas deberán adoptar medidas preventivas para sobrellevar la falta de agua durante la duración de esta interrupción.

Aunque la interrupción del servicio de agua será momentánea, se estima que podría prolongarse durante varias horas. En este contexto, Sedapal exhortó a la población a adoptar las medidas pertinentes y a verificar sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre los horarios y las zonas afectadas.

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima este viernes 21 de noviembre?

Chorrillos

  • Zona: Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa Zona II, Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa Zona III.
  • Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Pachacamac

  • Zona: Zona Manchay. Asoc. Las Dunas de la Molina, El Oasis de la Molina, A.H. Paul Poblet Lind, A.H. Sol Radiante de Cieneguilla, Las Lomas, Las Palmeras de Frontera, Virgen del Carmen, A.H. Nueva Gales, El Paraíso de La Molina, El Prado de Cieneguilla.
  • Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Pachacamac

  • Zona: Sector Los Jardines, Sector Central, H-1 Bello Horizonte, La Meseta, los Ángeles, Las Mercedes, Las Lomas, U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús, Villa Hermosa, U.P.I.S. Vista Alegre, La Unión Alto, Los Eucaliptos, Los Álamos, Parcela 1.
  • Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Pachacamac

  • Zona: A.H. San Cristóbal, La Pradera, Santa Rosa, El Balcón, La Florida, El Pedregal, Los Sauces de La Molina, A.H. Virgen de Chapi, Sol Radiante, Rinconada Alta, Los Ficus, A.H. Nueva Esperanza, Nuevo Progreso.
  • Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Pachacamac

  • Zona: Zona Manchay. Las Casuarinas de Collanac, (24 de junio) Centro poblado Balcón del Cielo.
  • Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

San Miguel

  • Zona: Urb. Maranga 3ra etapa Cuadrante: Ca. César Vallejo, Ca. José Gálvez, Ca. Quirihuac, Av. La Marina, Av. Andrés Rázuri, Av. Libertad.
  • Horario: 9:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Empalme de Tubería.

San Miguel

  • Zona: Asoc. de Viv. San Juan Macias, Asoc. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 2da y 3ra etapa, Urb. Señor de los Milagros. Cuadrante: Ca. C. Vallejo, Ca. J. Gálvez, Av. La Marina, Av. A. Rázuri, Av. Libertad.
  • Horario: 9:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Ejecución de empalme.

San Miguel

  • Zona: Asoc. de Viv. San Juan Macias, Asoc. Señor de Luren, Coop. Santa Elisa, Urb. Arboleda, Urb. Libertad, Urb. Maranga 2da y 3ra etapa, Urb. Señor de los Milagros. Cuadrante: Ca. C. Vallejo, Ca. J. Gálvez, Ca. Qurihuac, Av. La Marina, Av. A. Rázuri, Av. Libertad.
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Ejecución de empalme.

Magdalena

  • Zona: Urb. Oyague Cuadrante: Av. Del Ejército, Jr. Elías Bonnemaison, Av. Gonzáles Prada, Av. Javier Prado Prado Oeste, Jr. Justo Amadeo Vigil.
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Empalme de Tubería.

Magdalena

  • Zona: Urb. Oyague. Cuadrante: Av. Brasil, Av. Javier Prado Oeste, Av. Gonzáles Prada, Jr. Elías Bonnemaison, Calle Bejarano, Mz. L. Grau, Calle Fuentes, Calle Espinar.
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Empalme de Tubería.

Magdalena del Mar

  • Zona: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague, Urb. Jacaranda, Urb. San Felipe. Cuadrante: Av. Brasil, Av. Javier Prado Oeste, Av. Gonzáles Prada, Ca. Bonnemaison, Ca. Bejarano, Malecón Grau.
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Ejecución de empalme.

Magdalena del Mar

  • Zona: Cercado, Urb. Orbea, Urb. Oyague, Urb. Jacaranda, Urb. San Felipe. Cuadrante: Av. Del Ejército, Jr. Elías Bonnemaison, Av. Gonzáles Prada, Av. Javier Prado Oeste, Jr. Justo Amadeo Vigil.
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Ejecución de empalme.

Puente Piedra

  • Zona: A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Hermoso Huascarán, A.H. Jardines del Norte, A.H. 1° de Mayo, A.H. Proyecto Integral Libertad - San Juan, Asoc. Trabaj. No Docentes de la UNI, Asoc. Los Angeles de Copacabana, Asoc. C. P. R San Juan Pampa La Coronela, Asoc. Prop. Bellavista.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Puente Piedra

  • Zona: Asoc. Prop. 1° de Mayo, sector Gramadal, Asoc. Prop. Bellavista Los Gramadales y Parcela 2, Asoc. Prop. Urb. Loma Linda, Asoc. Prop. Padre Eterno, P.J. Los Gramadales, P.J. Cerro Mellizo y APECOP, Cercado, C.P.R. El Bosque, C.P. Cerro Primavera, C.P. Cerro Cajamarca, Asoc. Zona Tacna, Asoc. El Porvenir, Asoc. Vivienda.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Puente Piedra

  • Zona: Asoc. Prop. Los Portales de Puente Piedra, Asoc. Prop. Virgen de Copacabana, Asoc. Residencial Las Viñas del Norte I y ll etapa, Asoc. Viv. Las Brisas de Copacabana, Asoc. Viv. Santa Fe, Asoc. Viv. Los Frutales, Asoc. Viv. Los Frutales del Norte, Asoc. Viv. Los Manzanos de Copacabana, Asoc. Viv. Señor de la Soledad, Asoc. El Gramadal.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Puente Piedra

  • Zona: Asoc. Fundo Flores, Asoc. Viv. La Alameda de Cobacabana, Asoc. El Porvenir, Asoc. Santa Juana de Copacabana, CPR Las Higueras, PV Residencial San Felipe de Copacabana, Urb. Portales de Puente Piedra, APV Los Algarrobos, Asoc. Prop. Los Huertos de Copacabana
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Puente Piedra

  • Zona: Asoc. Álamos de Copacabana, Asoc. Ángeles de Copacabana, Asoc. Propietarios Miraflores de Puente Piedra y ll etapa, Asoc. Propietarios Los Algarrobos, Asociación Propietarios Los Lirios del Gramadal.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Puente Piedra

  • Zona: A. H. Proyecto Integral Libertad - San Juan.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
