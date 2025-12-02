Un incendio de gran magnitud afecta una ferretería ubicada en el cruce del jirón César Vallejo con la avenida Pachacútec, en la zona del Parque Industrial, en Villa El Salvador (VES). El siniestro comenzó a las 5:38 a. m. y amenaza con extenderse a viviendas aledañas. Hasta el lugar llegaron 11 unidades y 80 bomberos para sofocar el fuego con mangueras y espuma.

El Cuerpo General de Bomberos lo ha clasificado como código 2. Las llamas consumieron rápidamente el primer y segundo piso del establecimiento. En el interior se almacenaban productos inflamables como cartón, madera, pintura y disolventes. Vecinas, vecinos y personal de rescate reportaron más de 10 explosiones al inicio de la emergencia.

Bomberos no contaban con agua al llegar al incendio en Villa El Salvador

El personal de bomberos no contaba con agua suficiente al llegar a la ferretería, por lo que se solicitó el apoyo de un camión cisterna proporcionado por Sepadal y la Municipalidad de Villa El Salvador para iniciar las labores de extinción del fuego. Las llamas también amenazaban con propagarse a negocios cercanos, por lo que comerciantes retiraron de inmediato sus pertenencias, como la mercadería de trabajo.

Autoridades, como el Ejército, Policía Nacional del Perú (PNP) y serenazgo del distrito, llegaron al lugar de los hechos para cercar la zona y evitar que otras personas obstruyeran la labor de los bomberos.

De acuerdo con información preliminar del personal de rescate, y pese a la caída de un techo de calamina, no se ha reportado ninguna persona herida ni fallecida. Sin embargo, la familia propietaria de la ferretería lo perdió todo en el incendio y un bombero tuvo que ser atendido tras su exposición al fuego pese a usar su traje antiflama. Las autoridades continúan con las investigaciones y diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

