Sociedad

Mujer asesina a su novio tras discusión en Villa María del Triunfo: familiares denuncian que antes lo había amenazado

Los parientes del joven asesinado piden justicia y una investigación exhaustiva. Además, solicitan acceso a las cámaras del lugar donde vivía la pareja para las posteriores investigaciones.

La joven asesinó a su novio luego de discutir dentro de su inmueble ubicado en Villa María del Triunfo.
La joven asesinó a su novio luego de discutir dentro de su inmueble ubicado en Villa María del Triunfo.

Una mujer, identificada como Ariana Sofía Belén Terrones Izquierdo, asesinó a su novio, Hari Yamir Rocillo Saldaña (22), tras una discusión en su inmueble ubicado en la cuadra 1 de la calle Apurímac en Villa María del Triunfo (VMT). Según información policial, la mujer le causó múltiples puñaladas y, de acuerdo con lo declarado por un tío de la víctima a Latina, la agresora le dijo que el afectado se había herido a sí mismo con un arma blanca. "No creo que él haya hecho eso".

El joven fue trasladado al Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente de EsSalud, donde llegó sin vida, pero acompañado de su pareja, con quien llevaba una relación de más de cinco años. Una amiga de Yamir Rocillo contó que el primer ataque que sufrió ocurrió cuando le acuchillaron la mano. Ariana Terrones fue detenida en el mismo establecimiento médico. En un audio difundido por América TV, la joven dice que tuvieron una discusión y que no era la primera vez que ocurría. "Él pensó que era el mango que se chancó y al final fue la punta del cuchillo. Fue porque agarró mi celular y yo agarré su celular".

PUEDES VER: Volcán Sabancaya registró explosión con emisión de cenizas en la provincia de Caylloma, Arequipa

Familiares de la víctima denuncian historial de violencia

"No es la primera vez que hace esto. Hay amigos que me han llamado para decirme que ella siempre lo ha tratado mal a él. Incluso lo apuñaló por la espalda el año pasado", dijo el tío de Rocillo. Los familiares, al consultarle sobre las razones de las agresiones que padecía, dijeron que le habían intentado robar. "Nunca nos decía que ella había sido".

Agregó que la mujer amenazaba a su novio diciéndole que lo iba a matar si la engañaba. La familia del fallecido también mencionó que, cuando había reuniones, Terrones celaba al joven si lo veía bailar con una mujer que no fuera ella. "Queremos que se haga justicia y un abogado que nos apoye, porque por el momento no contamos con ninguno", mencionó el tío.

En sus redes sociales, Yamir Rocillo lucía feliz al lado de su familia. Era hijo único y trabajaba para su madre. Los familiares de la víctima piden a la dueña del lugar donde vivía la pareja que les facilite las cámaras para las posteriores investigaciones.

