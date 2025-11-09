La hija de Lida García desapareció el jueves 30 de octubre en Pachacámac, luego de subir a un mototaxi al salir de su colegio, la Institución Educativa Peruano Canadiense. Hasta la fecha, lleva 10 días desaparecida. De acuerdo con las cámaras de seguridad revisadas por la madre, el hecho ocurrió aproximadamente 6:40 p. m. En las imágenes, la mujer observó que el mototaxi se dirigía inicialmente hacia su vivienda; sin embargo, poco después el vehículo dio la vuelta y tomó otro camino. “Nunca más se volvió a ver a mi hija ni a la moto”, declaró la señora García a La República.

Según propias indagaciones, la madre de familia logró obtener el número telefónico y el nombre del conductor que habría llevado a su hija: Eduardo Julio Manguinuri Polo. Al comunicarse con él, el sujeto aseguró no saber nada del caso y negó que alguien se hubiera subido a su vehículo. Al día siguiente, la madre volvió a llamar, con la esperanza de obtener más información, pero esta vez respondió una mujer, quien afirmó que su esposo no trabajaba como taxista. Sin embargo, durante la conversación, ella describió el mototaxi de su pareja, cuya apariencia coincidía exactamente con la que la madre había visto en las imágenes de seguridad. Al ser consultada por la placa del vehículo, la mujer se negó a dársela rotundamente.

Madre de menor desaparecida tras subir a mototaxi en Pachacámac es extorsionada con S/20.000 para devolverla

Debido a su insistencia, la señora García logró concertar un encuentro en la vivienda de la mujer, con el propósito de confirmar si el número de placa coincidía con el que había visto en las cámaras de seguridad. Antes de ello, la madre acudió a la Policía Nacional del Perú (PNP) y solicitó que agentes la acompañaran de manera encubierta. Para su sorpresa, la mujer le comentó que tanto ella como su esposo conocían a los policías y que sabían que estaban siendo seguidos. Cuando llegaron a la casa, los agentes finalmente se acercaron y le pidieron a la mujer que mostrara la placa del vehículo: era la misma que la señora García había identificado en las grabaciones de seguridad.

“Ahí les digo a los policías que hay una prueba más de que ellos sí tienen a mi hija”, relató la señora García. Sin embargo, pese a ello, no se tomó ninguna acción inmediata. Días después, la madre contó que la misma mujer volvió a llamarla para decirle que, tras haber compartido una de las publicaciones sobre la desaparición de su hija, recibió una llamada de un sujeto que aseguraba tenerla y exigía S/20.000 para devolverla. Este hecho le resultó sospechoso, ya que en el aviso de búsqueda figuraba únicamente su propio número y no el de terceras personas.

Días después, otro número se comunicó directamente con la señora García. Al otro lado de la línea, le dijeron que debía depositar S/5.000 para que le devolvieran a su hija y acordaron un punto de encuentro para la entrega. Finalmente, su hermana realizó un depósito de S/2.000 a través de Yape a un número proporcionado por los extorsionadores. Sin embargo, el día acordado, estas personas nunca aparecieron.

Al inicio de la desaparición, las autoridades le dijeron a la madre que debía esperar, argumentando que, en algunos casos, las adolescentes “salen con enamorados”, minimizando así la gravedad del hecho. Finalmente, gracias a su insistencia, la señora García logró que el caso pasara a manos de la Fiscalía, donde se encuentra actualmente a la espera de que se emita la orden correspondiente para que las autoridades realicen los interrogatorios necesarios.

