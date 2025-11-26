Jimmy Saúl Salvador Jorge quedó en estado de coma tras recibir una golpiza propinada por sus propios hermanos y su sobrino la noche del 24 de noviembre, en el distrito de El Agustino. La agresión se produjo en medio de constantes disputas familiares por la posesión de un terreno heredado.

La víctima fue trasladada al hospital más cercano e ingresó inconsciente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los médicos le diagnosticaron coágulos en el cerebro y parálisis en la mitad del cuerpo. Según la hermana de la víctima, Corina Pineda, los médicos le aseguraron que “probablemente no despierte por la gravedad de su situación”. “Los médicos nos dijeron que nos despidamos de él”, declaró la familiar a la prensa.

TE RECOMENDAMOS 'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

Disputa por terrenos en El Agustino

El origen de la agresión se relaciona con una disputa por un predio que los familiares vienen reclamando desde 2024, señalo la hermana. También detalló que el predio fue adquirido por la madre de los involucrados y, tras su fallecimiento, se convirtió en el motivo de múltiples disputas entre los herederos.

El día de la agresión, los atacantes, identificados como Giovana Merino Jorge, Ricardo Merino Jorge y Anthony Cerrón Jorge, habrían estado consumiendo alcohol, lo que desató una fuerte discusión que culminó en golpes.

John César Salvador Jorge, hermano del afectado, también fue agredido cuando intentaba defenderlo. Como resultado del ataque, sufrió lesiones que comprometieron parcialmente su visión.

Inacción de la Policía de Manchay

La agresión contra Jimmy Salvador ocurrió en presencia de dos agentes del Serenazgo del distrito, quienes no intervinieron pese a presenciar lo ocurrido. Imágenes de cámaras de seguridad muestran que la víctima fue golpeada reiteradas veces, incluso cuando ya se encontraba inconsciente, sin que los funcionarios municipales hicieran algo para detener la agresión.

El hermano que intentó defender a Jimmy declaró que se dirigió de inmediato a la comisaría de Manchay para pedir auxilio, pero denunció que los agentes demoraron más de una hora en llegar al lugar, a pesar de que la zona se encontraba a pocas cuadras.

Por su parte, el abogado de la familia, Mario Arriba, explicó que este hecho configura un delito de homicidio en grado de tentativa. “Las imágenes muestran que fue golpeado incluso cuando ya estaba inconsciente en el suelo”, declaró el letrado, quien solicitó al Ministerio Público que se emita una orden de detención preliminar contra los presuntos responsables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.