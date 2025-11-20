HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia

Ambos hechos se registraron en distintos puntos de Manchay con pocos minutos de diferencia, y han generado preocupación entre los vecinos mientras la Policía continúa con las investigaciones.

La Policía realizó las diligencias en los dos puntos donde se registraron los ataques. Foto: Latina
La Policía realizó las diligencias en los dos puntos donde se registraron los ataques. Foto: Latina

La noche del miércoles 19 de noviembre quedó marcada por dos hechos violentos en Pachacámac. En pleno estado de emergencia, dos hombres fueron atacados en diferentes zonas de Manchay, generando alarma entre los vecinos.

Ambos casos ocurrieron a pocos metros entre sí y en circunstancias que vienen siendo investigadas. Las autoridades señalaron que cámaras de videovigilancia y testimonio de testigos serían clave para esclarecer lo sucedido.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER Trabajador de construcción civil es asesinado dentro de bus lleno de pasajeros de la línea 'La Salamanca' en Manchay

lr.pe

Hombre es atacado a balazos cuando caminaba por una calle

El primer caso se registró alrededor de las 9 p.m. cerca del paradero de mototaxis ‘La Unión’, en la intersección de la calle 38 con la avenida Víctor Malásquez. La víctima fue identificada como Pedro Eslava Unoc (40), quien caminaba por la zona cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó tres veces antes de huir con rumbo desconocido.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, imágenes que son analizadas por la Policía Nacional. Los agentes no descartan que el hecho esté vinculado a un posible ajuste de cuentas.

PUEDES VER Sicarios asesinan a joven con 28 disparos en calle de Manchay: PNP investiga ajuste de cuentas

lr.pe

Hombre es hallado sin vida en otro punto de Manchay

A pocos kilómetros del primer hecho, en la calle 9 de la misma avenida, fue encontrado el cuerpo de Marcos Raúl Taipe Torres (35). Según información preliminar, el hombre habría sido trasladado en un vehículo hasta la zona.

Al momento del hallazgo, la víctima presentaba signos de haber sido atado, pues sus brazos estaban amarrados con los pasadores de su zapatilla. Posteriormente, habría recibido tres disparos. Vecinos de la zona indicaron no conocer a Taipe. Asimismo, la Policía informó que no hallaron casquillos en el lugar.

Los dos crímenes mantienen en alerta a los vecinos de Manchay, quienes piden mayor presencia de las autoridades en el distrito.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

Menor de 16 años lleva 10 días desaparecida tras subirse a mototaxi saliendo del colegio en Pachacámac: extorsionan a la madre con S/20.000 para devolverla

LEER MÁS
Trabajador de construcción civil es asesinado dentro de bus lleno de pasajeros de la línea 'La Salamanca' en Manchay

Trabajador de construcción civil es asesinado dentro de bus lleno de pasajeros de la línea 'La Salamanca' en Manchay

LEER MÁS
Ollas comunes de Pachacamac denuncian no recibir insumos hace seis meses: “¡Nos dejaron sin alimentos, pero no sin voz!”

Ollas comunes de Pachacamac denuncian no recibir insumos hace seis meses: “¡Nos dejaron sin alimentos, pero no sin voz!”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

LEER MÁS
Mujer ingresó caminando a clínica Ricardo Palma, pero termina postrada tras error en cirugía cerebral: hijas denuncian mala praxis de médicos

Mujer ingresó caminando a clínica Ricardo Palma, pero termina postrada tras error en cirugía cerebral: hijas denuncian mala praxis de médicos

LEER MÁS
Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

LEER MÁS
La historia de Blanca Marín, la auxiliar de enfermería de 89 años que cuestiona la atención actual del Sistema de Salud: “No tienen vocación”

La historia de Blanca Marín, la auxiliar de enfermería de 89 años que cuestiona la atención actual del Sistema de Salud: “No tienen vocación”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Universidad Agraria en riesgo: podría perder su licenciamiento por deficiencias detectadas por Sunedu

Sociedad

Universidad Agraria en riesgo: podría perder su licenciamiento por deficiencias detectadas por Sunedu

Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

Temblor en Perú HOY, 20 de noviembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Rutas de Lima: Corte de New York autoriza al Perú indagar sobre el financiamiento de la concesión

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025