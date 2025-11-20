Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia

La Policía realizó las diligencias en los dos puntos donde se registraron los ataques. Foto: Latina

La noche del miércoles 19 de noviembre quedó marcada por dos hechos violentos en Pachacámac. En pleno estado de emergencia, dos hombres fueron atacados en diferentes zonas de Manchay, generando alarma entre los vecinos.

Ambos casos ocurrieron a pocos metros entre sí y en circunstancias que vienen siendo investigadas. Las autoridades señalaron que cámaras de videovigilancia y testimonio de testigos serían clave para esclarecer lo sucedido.

Hombre es atacado a balazos cuando caminaba por una calle

El primer caso se registró alrededor de las 9 p.m. cerca del paradero de mototaxis ‘La Unión’, en la intersección de la calle 38 con la avenida Víctor Malásquez. La víctima fue identificada como Pedro Eslava Unoc (40), quien caminaba por la zona cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó tres veces antes de huir con rumbo desconocido.

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, imágenes que son analizadas por la Policía Nacional. Los agentes no descartan que el hecho esté vinculado a un posible ajuste de cuentas.

Hombre es hallado sin vida en otro punto de Manchay

A pocos kilómetros del primer hecho, en la calle 9 de la misma avenida, fue encontrado el cuerpo de Marcos Raúl Taipe Torres (35). Según información preliminar, el hombre habría sido trasladado en un vehículo hasta la zona.

Al momento del hallazgo, la víctima presentaba signos de haber sido atado, pues sus brazos estaban amarrados con los pasadores de su zapatilla. Posteriormente, habría recibido tres disparos. Vecinos de la zona indicaron no conocer a Taipe. Asimismo, la Policía informó que no hallaron casquillos en el lugar.

Los dos crímenes mantienen en alerta a los vecinos de Manchay, quienes piden mayor presencia de las autoridades en el distrito.

