Nuevas imágenes revelan los últimos minutos del hincha de Palmeiras fallecido en bus en Barranco

Caue Brunelli Dezotti, médico urólogo brasileño de 38 años, falleció el último viernes 28 de noviembre tras chocar con un arco metálico en la bajada de Baños, en la Costa Verde (Barranco), mientras viajaba en un bus turístico junto a decenas de hinchas del Palmeiras. Nuevos videos grabados desde un puente peatonal muestran los minutos previos al accidente.

En las imágenes se observa a Brunelli celebrando con sus compatriotas en el segundo piso del vehículo, entre saltos y cánticos. Al aproximarse a la estructura metálica, varios hinchas se agacharon para evitarla, pero la víctima no logró hacerlo y chocó contra la barra amarilla, cayendo dentro del bus. Sus compañeros intentaron auxiliarlo de inmediato.

Los propios acompañantes intentaron darle primeros auxilios y lo trasladaron hasta los paramédicos, quienes dispusieron su derivación a la clínica Maison de Santé, donde finalmente se certificó su fallecimiento. En otro video se observa la gorra de la víctima caída sobre la vía tras el impacto, mientras algunos jóvenes intentaban recuperarla pese al intenso tránsito.

Según Carlos Navarro, director de la sede Chorrillos de dicha clínica, Caue Brunelli murió a causa de un trauma craneoencefálico severo. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, el ciudadano brasileño estudió Cirugía General y Medicina en el Instituto de Asistencia Médica al Servidor Público Estadual y obtuvo el grado de doctor por la Universidade de Ribeirão Preto. Además, contaba con especialización en Cirugía Robótica Urológica.

ATU confirma que bus turístico no tenía autorización vigente

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el bus en el que falleció un hincha del Palmeiras durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025 no contaba con autorización vigente para operar como vehículo turístico. La entidad lamentó el deceso y transmitió sus condolencias a familiares y amigos de la víctima.

El bus de placa F4T-780 pertenecía a la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., habilitada formalmente para prestar servicios turísticos; sin embargo, la unidad involucrada no contaba con la autorización correspondiente al momento del incidente. A raíz de lo ocurrido, la empresa enfrentará una infracción TU1, sancionada con una multa de S/ 21.400 (cuatro UIT).

En cuanto al conductor, si bien tenía brevete, no estaba autorizado para operar en rutas turísticas, por lo que recibió la sanción TU5-b, que implica multa de S/ 2.675 (50% de una UIT) y la inhabilitación permanente del vehículo para brindar servicios turísticos.

