Vendedor peruano sorprender al usar portugués en su bocina para captar a clientes brasileños y redes estallan: "Aquí hablamos todos los idiomas"

El vendedor ambulante adaptó su bocina al portugués para atraer a los hinchas brasileños del Flamengo y el Palmeiras que llegaron a Lima por la final de la Copa Libertadores. Su ingenio desató furor en TikTok.

Vendedor peruano usó portugués en su bocina para atraer a clientes brasileños
Vendedor peruano usó portugués en su bocina para atraer a clientes brasileños | Foto: composición LR/TikTok

La final de la Copa Libertadores, en la que el Flamengo se alzó como campeón frente al Palmeiras trajo consigo la visita de miles de turistas brasileños, quienes llegaron al Perú para alentar a su equipo. Esta gran acogida fue aprovechada por cientos de comerciantes, quienes rápidamente se las ingeniaron para captar a los clientes extranjeros. Entre ellos destacó un vendedor peruano, quien adaptó ingeniosamente el mensaje de su bocina y comenzó a promocionar sus productos en portugués.

El ingenio del comerciante no pasó desapercibido para los transeúntes, quienes no dudaron en registrar el momento. El clip rápidamente se volvió viral en TikTok y cientos de usuarios celebraron la creatividad del vendedor por atraer al público brasileño.

lr.pe

Vendedor peruano cambió la bocina de su carrito a portugués en su bocina para captar a hinchas brasileños

El video publicado en la cuenta de TikTok @giorgiohafith captó la atención del público luego de que registrara a un vender ambulante de refrescos usar el idioma portugués en su bocina. El fin del comerciante era atraer a los hinchas del Flamengo y el Palmeiras que se encontraban en la capital para ver la final de la Copa Libertadores.

"Mi gente peruana, (escuchen, está) en portugués. Buena mi causa", se le escucha decir al creador de contenido. El clip, rápidamente, se volvió tendencia en redes sociales, pues muchos internautas aplaudieron la creatividad del emprendedor por aprovechar la oportunidad de la visita de los extranjeros a Lima.

"¿Por qué creen que la economía del Perú es la mejore de todo el mundo? Los peruanos son creativos, trabajadores y luchadores", "Lima do Janeiro", "Los peruanos son full chamba", "Osea si mañana nos invade Brasil, al día siguiente ya seríamos bilingües", "Gracias a Julinho por la grabación", "Perú es clavesiño", "Aquí hablamos todos los idiomas", "Los peruanos somos de otro nivel", "Qué gran ingenio", "Aquí hablamos todos los idiomas", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

