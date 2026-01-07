Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas
Sedapal suspenderá el servicio de agua potable en varios distritos de Lima Metropolitana como parte de trabajos de mantenimiento en la red de abastecimientos. Revisa aquí los horarios y zonas afectadas.
- ¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?
- Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?
Sedapal anunció que este jueves 8 y viernes 9 de enero tres distritos de Lima Metropolitana sufrirán un corte de agua programado. Según informó a través de sus canales digitales, esta suspensión del servicio, que se extenderá hasta por 12 horas en algunas zonas de la capital, forma parte de una serie de trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) recomendó a los residentes de cada una de las zonas que se verán afectadas tomar sus precauciones ante el corte de agua. En la nota, conoce los horarios programados y las zonas específicas donde se suspenderá el servicio.
TE RECOMENDAMOS
Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford
PUEDES VER: Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima Metropolitana este 5, 6 y 7 de enero: revisa los horarios y zonas afectadas
¿Qué zonas serán afectadas por el corte de agua del 8 al 9 de enero?
Jueves 8 de enero
Carabayllo
- Zonas: A.H. El Progreso I Sector, A.H. Progreso Zonal I Comité 73, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Porras Barrenechea, A.H. Villa Esperanza, A.H. Villa Esperanza Ampl., A.H. Villa Esperanza Comités 8, 9, 10,11 y 12, P.J. El Progreso I, II, III, IV sector, P.J. El Progreso Zona Ampl., P.J. Porras Barrenechea, P.J. Villa Esperanza.
- Horario: 12:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Motivo: Limpieza de reservorio
Villa María del Triunfo
- Zonas: A.H. Señor de Los Milagros del Paraíso, Proy. Integ. Sector Nuevo Paríso. Cuadrante: Prolongación Belén, Av. Belén, Av. El Paraíso, Pasaje San Felipe, Calle S/N, Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N.
- Horarios: 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Motivo: Ejecución de empalme
Viernes 9 de enero
San Miguel
- Zonas: APV. Ramiro Prialé, APV. Riva Agüero, Asoc. Municipales, Urb. Pando 8va etapa, Asoc. Riva Agüero, Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Jr. Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero.
- Horarios: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Motivo: Ejecución de empalme
Carabayllo
- Zonas: A.H. Ampl. Keiko S. Fujimori, A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo, A.H. Keiko Fujimori, A.H. Carlos León Trelles, A.H. Morihisa, A.H. Carlos Noriega, A.H. Progreso Comité Ampl. Nueva Juventud IV y V sector, A.H. Progreso V sector, A.H. Ampl. El Hiroshima, A.H. Sol Naciente I, II y III, Agrup. Viv. Bellavista, Agrup. Fam. Los Portales del Sol, Agrup. Fam. Los Solidarios, C.P. Familiar Los Libertadores, P.J. Pueblos Unidos por el Desarrollo sector Nueva Aurora., Agrupación Familiar 11 de Mayo.
- Horarios: 12:00 a.m. a 8: 00 p.m.
- Motivo: Limpieza de reservorio