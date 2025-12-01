Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores, tras derrotar 1-0 a Palmerias por al gran final del mejor torneo del continente. La prensa internacional quedó impactada por el tamaño del Estadio Monumental y el ambiente festivo. Sin embargo, Eddie Fleischman no dudó en criticar duramente el recinto de Universitario por un peculiar detalles que pocos se dieron cuenta. El comunicador utilizó sus redes sociales para postear: "Pésima imagen".

El tuit rápidamente se viralizó. Es importante destacar que no es la primera vez que el Monumental de Ate es sede de la gran final de la Copa Libertadores, ya que en la temporada 2019 repitieron plato y el 'Mengao' gritó campeón ante River Plate en un partidazo de 'Gabigol'.

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores?

El periodista deportivo se enfocó en los baños del estadio de Universitario de Deportes y soltó un potente gancho. "Al margen de que siempre es bueno tener una final de Copa Libertadores, estos baños ubicados en occidente del Monumental, no deberían estar en ese estado. Pésima imagen para los visitantes“, reveló Eddie Fleischman en 'X'.

El comunicador sorprendió posteando la foto de los baños del Monumental. Foto: Lr/Libero

Estadio Monumental deslumbró a periodistas de ESPN

En la previa de la final de la Copa Libertadores, un grupo de panelistas de ESPN quedó deslumbrado por el Estadio Monumental. La periodista Alina Moine lo calificó como un recinto bellísimo. "Un estadio que, a partir de la ampliación del Estadio Monumental de River en Buenos Aires, pasó a ser el segundo más grande de Latinoamérica. En 2019, era el más grande de Latinoamérica. Es un estadio bellísimo (Monumental de Ate)", comentó en plena transmisión.

Filipe Luis maravillado con el Estadio Monumental tras ganar la Copa Libertadores

"El Monumental es un sitio donde he sido muy feliz siempre que vine aquí con la selección. He sido muy feliz con Flamengo, 2 finales de Libertadores. Es un estadio muy especial, tiene una energía muy especial para nosotros, y es un estadio que forja leyendas. Hoy salen de aquí verdaderas leyendas eternas para nuestro club. Estoy realmente muy feliz de haber conquistado y aumentado aún más la mística de Lima", declaró el brasileño en conferencia de prensa.