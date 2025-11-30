Torre Trecca: el proyecto de EsSalud que promete, con millonaria suma, volver a la marcha | Captura de YouTube | José Campeón

Torre Trecca: el proyecto de EsSalud que promete, con millonaria suma, volver a la marcha | Captura de YouTube | José Campeón

A más de cinco décadas de haber iniciado su construcción, la Torre Trecca de EsSalud, ubicada sobre la avenida Arenales en Lima, sigue siendo un símbolo del abandono y la burocracia que representa la realidad de varios proyectos prometidos a mejorar la atención en salud de la ciudadanía. Desde 1972, la imponente estructura de 26 pisos y 58.000 metros cuadrados no ha atendido ni un solo paciente.

Ahora, las autoridades del Seguro Social aseguran que finalmente la torre será rehabilitada y equipada para atender 900.000 consultas médicas y 350.000 emergencias al año. Sin embargo, especialistas y ciudadanos recuerdan los múltiples anuncios incumplidos que marcaron la historia de este edificio, bautizado incluso en 2019 como 'Torre Bicentenario' sin que jamás llegara a funcionar.

Torre Trecca: el edificio de EsSalud prometido hace 50 años

Durante décadas, la Torre Trecca permaneció abandonada. Según Jorge Ruiz de Somocurcio, urbanista y arquitecto, el edificio fue concebido hace 50 años, cuando Lima era una ciudad más tranquila, con menos tráfico y necesidades hospitalarias distintas. A pesar de su antigüedad, los estudios más recientes confirman que la estructura está en condiciones de soportar sismos y no presenta defectos constructivos que impidan su uso.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego, atribuye el prolongado retraso exclusivamente a procesos burocráticos: “Había muchas trabas y la gestión lo que hizo fue quitarlas para que esto pueda ser utilizado por la población con atenciones de calidad y equipamiento moderno”. Sin embargo, diversas versiones sobre riesgos estructurales y deterioro han acompañado al edificio durante décadas, alimentando la incredulidad de los ciudadanos.

Aun así, la expectativa por la reactivación del edificio sigue siendo alta. Las autoridades aseguran que la remodelación incluirá reforzamiento estructural y modernización de las instalaciones, con 110 consultorios y más de 300 equipos clínicos de última generación, incluyendo resonadores magnéticos, tomógrafos y mamógrafos.

Expertos cuestionan millonaria inversión

El costo estimado de la obra es cercano a los 500 millones de soles, cifra que genera dudas entre expertos en infraestructura. Somocurcio advierte que, para un proyecto de 60.0000 metros cuadrados con equipamiento completo, el presupuesto podría resultar insuficiente: "Para mí está corto… Y si esto incluye infraestructura hospitalaria, esos montos hay que revisarlos porque o nos están dando gato por liebre, o no se va a cumplir, o no se va a terminar".

Por su parte, Yaco Rosas, director de proyectos de Pro Inversión, sostiene que la inversión cubre tanto infraestructura como equipamiento, y que la licitación y estudios de ingeniería están listos para iniciar la obra. Según Rosas, la reactivación beneficiará a 12 millones de usuarios de la Red Rebagliati, Sabogal y Almenara, y el edificio estaría operando a inicios de 2028, si no surgen nuevos obstáculos.

El proyecto incluye la habilitación de 18 especialidades médicas, una zona de emergencias y áreas para toma de muestras y procesamiento de resultados, que actualmente no existen en el sistema de salud peruano. Las autoridades aseguran que la remodelación permitirá descongestionar otros hospitales de la capital y mejorar la atención ciudadana.

Aunque esta vez los funcionarios insisten en que la promesa se cumplirá, la historia reciente de la Torre Trecca (anuncios incumplidos por diversas administraciones) mantiene el escepticismo. La pregunta que muchos se hacen es si el edificio dejará de ser un monumento a la burocracia y finalmente cumplirá su función como hospital.

