Chofer y bus donde falleció hincha de Palmeiras estaban inhabilitados: ATU sancionó con más de S/20.000
De acuerdo con ATU, la unidad será enviada al depósito y será chatarreada debido a que cuenta con más de 15 años de antigüedad.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la unidad en la que murió un hincha del Palmeiras durante las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025, no contaba con autorización vigente para operar como vehículo de servicio turístico. La entidad lamentó el fallecimiento y transmitió sus condolencias a los familiares y amistades de la víctima.
El incidente ocurrió la noche del viernes 28 de noviembre en la Costa Verde, cerca de la playa Los Yuyos, en Barranco. De acuerdo con el reporte policial, el hincha brasileño fue identificado como Caue Brunelli Dezotti (38), quien cayó desde el segundo piso de un mirabús mientras participaba en celebraciones junto a amistades y otras personas aficionadas al equipo Palmeiras. Además, testigos indicaron que Brunelli había ingerido alcohol.
Hincha fallece en mirabús en puente Bajada de Baños
El incidente ocurrió cuando el vehículo de dos pisos y sin techo circulaba a la altura del puente Bajada de Baños. Según la información preliminar, la víctima estaba celebrando y saltaba repetidamente, hasta que su cabeza impactó contra el puente. El golpe le hizo perder la estabilidad y caer a la vía de la Costa Verde.
Al percatarse de la caída, las personas que acompañaban al hincha descendieron del vehículo para auxiliarlo y esperar la llegada de las autoridades. Minutos después, fue trasladado a la clínica Maison de Santé, donde se confirmó su muerte.
Sanciones de ATU contra la unidad involucrada
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un comunicado en el que precisó que el bus de placa F4T-780 pertenecía a la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., la cual está habilitada formalmente para prestar servicios turísticos. Sin embargo, ese vehículo no contaba con la autorización correspondiente al momento del incidente.
