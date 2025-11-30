Asesinan a hombre en la cuadra 9 de la avenida Brasil, Jesús María: sujetos huyeron tras dispararle
Los agresores huyeron del lugar dejando a varios testigos aterrorizados. Información preliminar indica que se encontraron al menos 12 casquillos de bala en el el cruce de Breña y Jesús María.
Un hombre fue asesinado a balazos este domingo 30 de noviembre a las 8:00 p.m. en plena vía pública, en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. Según testigos, los agresores dispararon contra la víctima y luego huyeron rápidamente del lugar, dejando a varias personas aterrorizadas; algunos tuvieron que refugiarse en sus vehículos por miedo a ser alcanzados.
La Policía llegó de inmediato al lugar y cercó la zona para recabar información sobre el hecho. Los agentes encontraron al menos 12 casquillos de bala en la pista central, a dos paraderos de la avenida Bolívar, en dirección al Hospital del Niño, mientras que los médicos también acudieron para verificar el cuerpo de la víctima.
