Asesinan a hombre en la cuadra 9 de la avenida Brasil, Jesús María: sujetos huyeron tras dispararle

Un hombre fue asesinado a balazos este domingo 30 de noviembre a las 8:00 p.m. en plena vía pública, en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. Según testigos, los agresores dispararon contra la víctima y luego huyeron rápidamente del lugar, dejando a varias personas aterrorizadas; algunos tuvieron que refugiarse en sus vehículos por miedo a ser alcanzados.

La Policía llegó de inmediato al lugar y cercó la zona para recabar información sobre el hecho. Los agentes encontraron al menos 12 casquillos de bala en la pista central, a dos paraderos de la avenida Bolívar, en dirección al Hospital del Niño, mientras que los médicos también acudieron para verificar el cuerpo de la víctima.