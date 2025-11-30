HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Asesinan a hombre en la cuadra 9 de la avenida Brasil, Jesús María: sujetos huyeron tras dispararle

Los agresores huyeron del lugar dejando a varios testigos aterrorizados. Información preliminar indica que se encontraron al menos 12 casquillos de bala en el el cruce de Breña y Jesús María.

Asesinan a balazos a hombre en Jesús María
Asesinan a balazos a hombre en Jesús María | Difusion

Un hombre fue asesinado a balazos este domingo 30 de noviembre a las 8:00 p.m. en plena vía pública, en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María. Según testigos, los agresores dispararon contra la víctima y luego huyeron rápidamente del lugar, dejando a varias personas aterrorizadas; algunos tuvieron que refugiarse en sus vehículos por miedo a ser alcanzados.

La Policía llegó de inmediato al lugar y cercó la zona para recabar información sobre el hecho. Los agentes encontraron al menos 12 casquillos de bala en la pista central, a dos paraderos de la avenida Bolívar, en dirección al Hospital del Niño, mientras que los médicos también acudieron para verificar el cuerpo de la víctima.

Pareja de novios es asaltada por delincuentes armados en la puerta de su edificio en Jesús María

Triple choque en avenida Salaverry deja cinco heridos, entre ellos dos escolares: accidente genera fuerte tráfico

Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Jóvenes de Beca 18 en el limbo: reducción de presupuesto a Pronabec truncaría los estudios y proyectos de vida de miles de estudiantes

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

“Nos dejaron encerrados”: el drama de los migrantes varados en la frontera de Chile con Perú

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

