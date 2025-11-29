Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental
El exfutbolista del Barcelona sorprendió al rechazar la Copa Libertadores en la cancha del Universitario, cuando Felipe Melo se la entregó para cargarla.
Una curiosa reacción sucedió en la previa de la gran final de la Copa Libertadores. Felipe Melo intentó entregarle el trofeo a Carles Puyol, ya que ambos salieron entregando el título en el Estadio Monumental, pero el excampeón mundial rechazó la invitación y no la cargó. El exfutbolista español nunca jugó este torneo, ya que toda su carrera jugó Champions League.
Noticia en desarrollo...