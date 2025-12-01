El 1 de diciembre, la avenida Bertello con Carlos Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres, amaneció con dos buses de la empresa La Estrella SAC calcinados tras un ataque en represalia y de advertencia hacia algunos conductores, según las primeras pericias policiales. La tarde anterior, un transportista recibió un mensaje de WhatsApp en el que un extorsionador le pedía alinearse con la organización delictiva, dejando un número de Yape.

A pesar de que los choferes ya venían pagando entre S/20 y S/30 diarios como “cupo” para evitar atentados; según indicaron, el ataque se habría producido por la misma banda, que se hace pasar por un tercer grupo para cobrarles más dinero. Como medida de seguridad, los trabajadores han decidido no salir a laborar, dejando sin servicio a cientos de usuarios que transitan por la ruta Callao-Dominicos.

Unidades costaban US$ 18.000

Tras ser alertados por vecinos de la zona, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios llegaron a la zona para controlar las llamas. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales, aunque los vehículos –que se encontraban estacionados en plena calle– quedaron inutilizables.

“Por el olor del neumático hemos salido a ver qué estaba pasando. Más o menos me di cuenta a las 2 y 20 de la mañana. Asustados, salimos y ya se estaban quemando los vehículos”, señaló un vigilante de una cochera aledaña.

Dos buses de la empresa Estrella fueron incendiados durante la madrugada del 1 de diciembre. Foto: Difusión.

Cabe destacar que cada unidad de transporte tenía un costo aproximado de US$ 18.000 y los 80 conductores que manejan los buses pagaban cada uno diariamente hasta S/60 a dos grupos delictivos.

Martín Ojeda acusa mal trabajo policial

En conversación con Panamericana, Martín Ojeda, Director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, se mostró cansado de los constantes atentados hacia los trabajadores del sector y señaló que el Perú es el único país de América Latina que no tiene una Policía de Investigaciones, en referencia a que no es una entidad separada de la PNP como en otros países de la región.

“Es noticia de todos los días, atentados contra el transporte como si nada. No estamos para hacer huelga, pero estamos cansados de esto. Esto es la tierra de nadie. Somos el único país que no tiene Policía de Investigaciones en Latinoamérica. No tienen dinero, no tienen computadora, no tienen material. Al señor Revoredo le falta de todo. No se están haciendo las denuncias con reserva de nombre porque dicen que aún no están capacitados”, lamentó.

Mensaje extorsivo día anterior al atentado. Foto: Difusión.

