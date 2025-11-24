La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre, que conecta el Callao con San Martín de Porres, fue inaugurada el 22 de noviembre. | Municipalidad del Callao.

La histórica avenida Haya de la Torre luce hoy irreconocible. Luego de años de abandono, esta importante vía que conecta el Callao con San Martín de Porres ha sido completamente renovada y fue inaugurada este sábado 22 de noviembre a las 10:30 a. m., en la intersección con la avenida Venezuela.

La obra, a cargo de la Municipalidad Provincial del Callao, promete mejorar la transitabilidad, reforzar la seguridad y agilizar los desplazamientos entre los distritos de Bellavista, La Perla y el Callao, así como agilizar el tránsito de quienes se desplazan hacia San Martín de Porres.

La avenida conecta los distritos de La Perla y Bellavista en el Callao. Foto: Municipalidad del Callao.

¿Cómo es la nueva avenida Haya de la Torre?

La transformación incluye nuevas pistas, veredas con rampas, sardineles renovados, paraderos modernos, contenedores, señalización actualizada y un sistema integral de iluminación LED a lo largo de toda la avenida.

Además, la vía incorpora paraderos especiales para el servicio AeroDirecto, lo que la convierte en un punto estratégico para quienes se trasladan hacia el aeropuerto Jorge Chávez o se movilizan entre los distritos del norte y sur del Callao.

Así luce uno de los nuevos paraderos en la vía. Foto: Municipalidad del Callao.

Inauguran tramo en Bellavista

Autoridades locales, como el alcalde provincial Pedro Spadaro y el teniente alcalde César Pérez, participaron en la gestión y ejecución del proyecto. Funcionarios comentaron que esta obra marca un antes y un después para la zona.

“Ver cómo este espacio, que estuvo olvidado por tantos años, hoy luce limpio, seguro e iluminado, realmente inspira. Nuestro distrito sigue avanzando”, destacaron representantes de Bellavista durante la inspección final. La renovación también buscaría impulsar el comercio local, mejorar el flujo vehicular y ofrecer a los peatones un entorno más accesible y seguro.

La avenida conecta San Martín de Porres con el Callao. Foto: Municipalidad del Callo.

