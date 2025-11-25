Atacan a balazos cúster en avenida Pacasmayo: chofer se lanzó del vehículo para resguardarse

En la mañana de este martes 25 de noviembre se registró un nuevo atentado contra el transporte público, cuando sicarios dispararon contra una cúster de la empresa ETUNIJESA en la avenida Pacasmayo, en el límite de los distritos de San Martín de Porres y Callao. El chofer se lanzó del vehículo para ponerse a salvo.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:30 a. m., cuando la unidad iniciaba su jornada laboral y transportaba varios pasajeros. Una moto lineal se acerca y realiza múltiples disparos contra la ventana del conductor. La Policía Nacional del Perú llegó al lugar y cercó la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Sicarios atacan cúster en San Martín de Porres

El conductor, de nacionalidad venezolana, reaccionó rápidamente y logró evitar daños mayores. Según información preliminar, los conductores de la empresa que cubre la ruta entre el Óvalo Huandoy (San Martín de Porres) y Ventanilla deben pagar cupos diarios a dos bandas criminales, aproximadamente 10 soles por unidad.

Nota en desarrollo...