Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"
Los vecinos desconocen quién colocó estos carteles que incluyen alias de presuntos delincuentes como 'Negro', 'Pegajoso' y 'Gordo' en San Juan de Lurigancho.
"Extorsiones y sicariato nunca más", se lee los afiches colocados en postes de telefonía y alumbrado público, cerca del patio de maniobras de la empresa de transporte Santa Catalina, en San Juan de Lurigancho.
En todos los carteles aparece un número telefónico que no pertenecería a la Policía Nacional del Perú (PNP) ni a ninguna otra institución oficial. “Si tienes información, comunícate con nosotros al 935 381 600. Vamos por ti”, se indica en el mensaje.
Vecinos desconocen la procedencia de los afiches
Según información del programa Buenos Días Perú, los vecinos no saben quién sería el responsable de colocar estos letreros, que muestran los rostros de presuntos extorsionadores. Incluso se consigna el alias de cada uno.
Alias 'Negro', 'Pegajoso', 'Gordo' y 'Giussepi' son algunos de los sobrenombres que figuran en los carteles junto a las fotografías de los supuestos delincuentes. Sin embargo, al intentar comunicarse con el número telefónico publicado, las llamadas no son atendidas. Por ello, las autoridades presumen que sería un falso contacto.
Resguardo policial en la empresa Santa Catalina
En los exteriores de la empresa de transporte Santa Catalina se observó la presencia de un grupo de efectivos policiales que custodia la zona, debido a que los conductores han sido víctimas de extorsiones y ataques armados por parte de organizaciones criminales. Por su parte, los choferes aseguran no saber quién colocó los afiches. Además, evitaron brindar mayores detalles por temor a represalias.
