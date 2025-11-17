Martín Ojeda, presidente de la Confederación Internacional del Transporte (CIT), dio un ultimátum al gobierno actual de José Jerí tras los recientes atentados contra el gremio de conductores. Él advirtió que habrá una paralización de 48 horas si ocurre un nuevo atentado. "Haya muertos o no, nos vamos al paro", precisó para La República.

La advertencia de Ojeda surge luego de los últimos ataques del sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en donde se reportaron dos atentados en el distrito de San Juan de Miraflores y San Martín de Porres, respectivamente. Ambos conductores salieron ilesos; sin embargo, un pasajero falleció por los impactos de bala. Estos hechos han ocasionado la advertencia del gremio de conductores en medio del estado de emergencia.

"Uno más y vamos a un paro de 48 horas"

Ante este escenario, la asociación de Transporte Urbano (TU), liderada por Martín Ojeda, publicó un comunicado oficial el domingo 16 de noviembre advirtiendo sobre un paro de 48 horas en Lima y Callao. "No nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado. Si ocurre un nuevo acto de criminalidad contra el transporte urbano tradicional y convencional, nos veremos obligados a realizar un paro general de 48 horas", se lee.

En conversación con nuestro medio, Ojeda precisó que el pronunciamiento ha sido una advertencia a fin de dejar constancia sobre las acciones que tomarán ante un nuevo ataque. Asimismo, lamentó que las medidas tomadas por el Gobierno no sean efectivas. Por ello, en coordinación con los diferentes gremios, el representante de transporte reclamó por una intervención directa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en el territorio nacional.

"Está supeditado al siguiente atentado, dependerá de la fecha. Uno más y vamos a paro de 48 horas (...) Decir que posiblemente habrá un nuevo atentado es más que una simple especulación", precisó en referencia a los constantes ataques. Por último, indicó que si ocurre un nuevo atentado, los transportistas acatarían una paralización total de sus actividades en 1 o 2 días como máximo.

Las exigencias de los transportistas luego de los últimos atentados

Al respecto, el gremio de transportistas se ha mostrado en desacuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno actual, ya que los ataques contra las empresas han continuado. Por ello, en su comunicado precisan los requerimientos urgentes para frenar la ola de sicariato luego de los últimos ataques a las empresas San Genaro y San Germán:

Captura de los autores del atentado al conductor de la ET San Germán S. A.

Ampliación del estado de emergencia con medidas más drásticas y efectivas orientadas a desarticular bandas de extorsión que hoy operan con total impunidad.

Neutralizar a grupos criminales extranjeros que están generando terror en múltiples distritos, restableciendo el orden mediante operaciones coordinadas, sostenidas y con control territorial real.

Control territorial con presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, despliegue de bases militares móviles en zonas críticas, especialmente en las fronteras que son una coladera sin control, intervenciones con inteligencia operativa y uso de tecnología, armamento y logística adecuada para recuperar el control de las calles.

Instalación de Mesa Técnica por Resolución Suprema de la PCM y Mesa de Trabajo en el Ministerio del Interior para articular acciones, hacer seguimiento de todos los casos de extorsiones, garantizando resultados y rendición de cuentas.

Los últimos atentados contra las empresas de transporte

La criminalidad en Lima y Callao no ha cambiado a pesar del estado de emergencia y las acciones del Gobierno para frenar las extorsiones. La noche del 15 de noviembre un falso pasajero abrió fuego contra la combi de la ruta A2. El hampón tenía como objetivo asesinar al chofer de la unidad, quien rápidamente se protegió y salvó su vida. Sin embargo, un pasajero falleció producto del ataque armado. Según la información policial, la empresa San Genaro es objeto de cobro de cupos de hasta S/15.000.

Al día siguiente, otro ataque se reportó contra la empresa conocida como San Germán, en el distrito de San Martín de Porres, en donde el conductor salvo de morir luego de que su unidad de placa B9D-782 recibiera hasta 11 impactos de bala. De acuerdo con la Policía Nacional, el ataque habría sido cometido por una banda criminal extranjera dedicaba a extorsionar a consorcios de transporte en la zona desde hace cinco meses.

