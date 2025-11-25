La empresa de transporte Santa Catalina SAC suspendió la salida de la mayoría de sus unidades este martes 25 de noviembre, luego de que sus conductores recibieran una nueva amenaza de muerte. Los buses permanecen en su paradero inicial en San Juan de Lurigancho. Solo unas pocas unidades salieron a operar pese al temor.

La paralización se produjo tras el hallazgo de una nota extorsiva dejada durante la madrugada dentro de uno de los buses de las rutas B (que cubre San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo) y C (Lince), cuando el conductor se encontraba cumpliendo su servicio. En el mensaje, los delincuentes advierten que, de no comunicarse con ellos, atentarán contra la vida de los trabajadores que son más de 100 conductores.

Conductores de Santa Catalina denuncian falta de seguridad pese a nuevas amenazas

Tras la alerta, el general PNP Óscar Arriola acudió al patio de maniobras de la empresa Santa Catalina y dispuso medidas de seguridad, entre ellas mayor presencia policial en el paradero e incluso la asignación de dos agentes para acompañar las rutas.

Sin embargo, los conductores aseguran que la presencia policial sigue siendo limitada y que no se sienten protegidos, pese al estado de emergencia. Afirman que las amenazas se mantienen desde hace un mes.

"Estamos con ese temor, si salimos quizás ya no regresamos a casa", expresó un conductor a Exitosa. Detalló que la directiva se niega a pagar a los extorsionadores. “Los amenazados somos los conductores porque estamos en ruta. Si ellos (la directiva) no pagan, a cualquiera de los conductores van a matar”, agregó.

Los transportistas también solicitaron agentes vestidos de civil en las unidades, pues consideran insuficiente la presencia disuasiva de policías uniformados. “Hemos pedido policías Terna, inteligentes, que capturen a esos delincuentes. La Policía no se abastece; hay carros que salen sin resguardo”, señalaron. Mientras tanto, la empresa Santa Catalina mantiene una paralización parcial e indefinida tras la nueva amenaza.

