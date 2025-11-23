Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este lunes 24 de noviembre vía Sedapal
Los ciudadanos pueden informar sobre cualquier problema relacionado con el suministro de agua llamando al 317-8000. Además, tienen la opción de acceder al sitio web de Sedapal.
- Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos
- ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos
El lunes 24 de noviembre, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará a varios distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro es parte de las labores de mantenimiento que lleva a cabo la empresa para garantizar la calidad del servicio. Los residentes de las zonas impactadas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure esta suspensión.
A pesar de que la suspensión del servicio de agua será temporal, se prevé que su duración se extienda por varias horas. En este sentido, Sedapal instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y a consultar sus canales oficiales para recibir información actualizada sobre los horarios y las áreas impactadas.
TE RECOMENDAMOS
GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima este 24 de noviembre?
Santiago de Surco
- Zona: Urb. Las Laderas, Urb. Valle Hermoso Oeste, Urb. Casuarinas Sur 1ra, 2da y 3ra Etapa.
- Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
Villa María del Triunfo
- Zona: Pj. Virgen de Lourdes, Sector Quillabamba Comité 54, Sector Los Molinos, Sector Angamos, Sector Chicama, Urb. Nueva Esperanza, Prolog. Trujillo, Jr. Iquitos, Jr. Río Seco.
- Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
San Miguel
- Zona: APV. Ramiro Priale, APV. Riva Agüero, Asoc. Municipales, Urb. Pando 8va etapa, Asoc. Riva Agüero, Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero.
- Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
- Motivo: Ejecución de empalme.
San Miguel
- Zona: Urb. Pando 8va etapa, Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero.
- Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
- Motivo: Empalme de tubería.
San Martín de Porres
- Zona: A.H. Altos del Nuevo Amanecer, A.H. 12 de Diciembre, A.H. Jazmines de Palao, A.H. Kennedy Alto, A.H. J. C. Mariátegui, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Santa Rosa I, A.H. Santa Rosa II - Cerro La Milla, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Vista Alegre A y B, APV J. C. Mariátegui, Urb. Valdivieso.
- Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.