Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este lunes 24 de noviembre vía Sedapal

Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este lunes 24 de noviembre. | Foto: composición LR/IA

Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este lunes 24 de noviembre. | Foto: composición LR/IA

El lunes 24 de noviembre, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará a varios distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro es parte de las labores de mantenimiento que lleva a cabo la empresa para garantizar la calidad del servicio. Los residentes de las zonas impactadas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure esta suspensión.

A pesar de que la suspensión del servicio de agua será temporal, se prevé que su duración se extienda por varias horas. En este sentido, Sedapal instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y a consultar sus canales oficiales para recibir información actualizada sobre los horarios y las áreas impactadas.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima este 24 de noviembre?

Santiago de Surco

Zona: Urb. Las Laderas, Urb. Valle Hermoso Oeste, Urb. Casuarinas Sur 1ra, 2da y 3ra Etapa.

Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Villa María del Triunfo

Zona: Pj. Virgen de Lourdes, Sector Quillabamba Comité 54, Sector Los Molinos, Sector Angamos, Sector Chicama, Urb. Nueva Esperanza, Prolog. Trujillo, Jr. Iquitos, Jr. Río Seco.

Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

San Miguel

Zona: APV. Ramiro Priale, APV. Riva Agüero, Asoc. Municipales, Urb. Pando 8va etapa, Asoc. Riva Agüero, Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero.

Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Motivo: Ejecución de empalme.

San Miguel

Zona: Urb. Pando 8va etapa, Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero.

Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Motivo: Empalme de tubería.

San Martín de Porres

Zona: A.H. Altos del Nuevo Amanecer, A.H. 12 de Diciembre, A.H. Jazmines de Palao, A.H. Kennedy Alto, A.H. J. C. Mariátegui, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Santa Rosa I, A.H. Santa Rosa II - Cerro La Milla, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Vista Alegre A y B, APV J. C. Mariátegui, Urb. Valdivieso.

Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.