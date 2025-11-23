HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     
Sociedad

Hoy corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios por distrito este lunes 24 de noviembre vía Sedapal

Los ciudadanos pueden informar sobre cualquier problema relacionado con el suministro de agua llamando al 317-8000. Además, tienen la opción de acceder al sitio web de Sedapal.

Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este lunes 24 de noviembre.
Distritos de Lima Metropolitana tendrán cortes de agua este lunes 24 de noviembre. | Foto: composición LR/IA

El lunes 24 de noviembre, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará a varios distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro es parte de las labores de mantenimiento que lleva a cabo la empresa para garantizar la calidad del servicio. Los residentes de las zonas impactadas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure esta suspensión.

A pesar de que la suspensión del servicio de agua será temporal, se prevé que su duración se extienda por varias horas. En este sentido, Sedapal instó a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y a consultar sus canales oficiales para recibir información actualizada sobre los horarios y las áreas impactadas.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima este 24 de noviembre?

Santiago de Surco

  • Zona: Urb. Las Laderas, Urb. Valle Hermoso Oeste, Urb. Casuarinas Sur 1ra, 2da y 3ra Etapa.
  • Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

Villa María del Triunfo

  • Zona: Pj. Virgen de Lourdes, Sector Quillabamba Comité 54, Sector Los Molinos, Sector Angamos, Sector Chicama, Urb. Nueva Esperanza, Prolog. Trujillo, Jr. Iquitos, Jr. Río Seco.
  • Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

San Miguel

  • Zona: APV. Ramiro Priale, APV. Riva Agüero, Asoc. Municipales, Urb. Pando 8va etapa, Asoc. Riva Agüero, Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero.
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Ejecución de empalme.

San Miguel

  • Zona: Urb. Pando 8va etapa, Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero.
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Empalme de tubería.

San Martín de Porres

  • Zona: A.H. Altos del Nuevo Amanecer, A.H. 12 de Diciembre, A.H. Jazmines de Palao, A.H. Kennedy Alto, A.H. J. C. Mariátegui, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Santa Rosa I, A.H. Santa Rosa II - Cerro La Milla, A.H. Señor de los Milagros, A.H. Vista Alegre A y B, APV J. C. Mariátegui, Urb. Valdivieso.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 21 de noviembre

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados HOY 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados HOY 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

LEER MÁS
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Hombre se hizo pasar por falso quiropráctico para agredir a mujeres en Ancón: captaba clientes por TikTok

Hombre se hizo pasar por falso quiropráctico para agredir a mujeres en Ancón: captaba clientes por TikTok

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025