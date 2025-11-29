Miles de jóvenes con alto rendimiento académico en riesgo de perder becas por falta de presupuesto a Pronabec. | URPI-LR | Sebastián Blanco

Ronaldo Urbina, de 19 años, dejó la tranquilidad y armonía de su pueblo en San Ignacio, Cajamarca, con el único objetivo de ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para sacar a su familia de la pobreza. Al llegar a Lima, en el 2023, no solo lo agobió la caótica ciudad e inseguridad, sino que se enfrentó con una dura realidad: todo lo que había aprendido en su escuela no era suficiente.

"Yo soy de un colegio público rural, ahí nos enseñan cursos generales como desarrollo personal y matemáticas básicas. Yo nunca llevé nada de lo que es ciencias como biología, física o química... cuando llegué a Lima me di con la sorpresa que para postular a San Marcos debía aprender 17 cursos incluyendo inglés. Fue un gran choque para mí, un gran cambio", comentó el joven preuniversitario.

Con el esfuerzo de sus padres, Ronaldo pudo inscribirse en una academia para aprender todo "desde cero". Cuenta que cuando se enteró del programa de Beca 18, no dudó en postular, pues su excelencia académica lo respaldaba y el beneficio sería un gran alivio económico para su familia.

"La beca es una gran oportunidad para mí, así como también para otros jóvenes peruanos que viajan hacia la Capital para poder seguir sus estudios. Tengo la esperanza que con la beca pueda ayudar a mis padres en el ámbito económico, ya que tengo hermanos menores que también van a venir a Lima a prepararse para seguir sus estudios", comentó.

Otra historia similar atraviesa Kiara López, una estudiante de la carrera de Presupuesto y Finanzas Públicas en la Universidad Mayor de San Marcos y que, recientemente, postuló a la beca permanencia destinada a subvencionar económicamente a jóvenes universitarios para que continúen sus estudios superiores.

Beca Permanencia es una categoría de Pronabec que subsidia a jóvenes universitarios con alto rendimiento académico para que no dejen sus estudios por factores económicos. Foto: Carlos Félix.

"Sabía que la situación en la universidad iba a ser algo difícil, porque continuar con los cinco años de estudios no solo implica pasajes, sino otros gastos como especializaciones o el idioma inglés... Por eso, cuando me enteré de la Beca Permanencia me esforcé para poder postular", señaló la universitaria.

Con sus 18 años, Kiara, quien todos los días viaja alrededor de dos horas desde Puente Piedra hasta la Decana, también divide su tiempo con un trabajo informal sin descuidar el tercio superior que le exige Pronabec. "Por la coyuntura actual, no sabemos si tenemos garantizado las 8 mil becas en Permanencia. Nos hacen tener pocas esperanzas sobre si vamos a poder continuar con nuestros estudios".

La joven comentó que tiene cierto temor sobre la posible reducción de vacantes en la categoría, ya que no quiere pasar a ser un número más en la cifra de deserción estudiantil superior por falta de oportunidades.

¿Quién dispuso las 20 mil becas?

Alexandra Ames Brachowicz, exdirectora de Pronabec, explicó a La República que el gobierno de Dina Boluarte se comprometió a entregar 50 mil becas para Beca 18 desde inicios de su gobierno. Dentro de lo acordado, tanto en el 2025 como 2026, se había coordinado la entrega de 20 mil becas cada año.

"Este era un acuerdo desde el más alto nivel, tanto del Ministerio de Educación como desde el Ministerio de Economía, en financiar estas cantidades de becas. Sin embargo, lo que yo puedo entender de por qué no se incluyó el presupuesto en su debido momento es que entendieron a nuevas creaciones de tipos de becas", sostuvo Ames.

Según lo manifestado por la funcionaria, el cambio de gobierno priorizó sus recursos en no crear nuevas becas, sino de seguir con la cantidad que ya existen y que, "no comprendieron la situación y ahora su posición es que ellos no cometieron ningún error".

En ese sentido, con respecto a las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, en el que manifestó que no tenía conocimiento de las 20 mil becas y que solo leyó el discurso con "una cifra equivocada que alguien introdujo", la exdirectora respondió que "ella no tiene acceso al discurso de la PCM".

Asimismo, reveló que al no incluirse el monto de Pronabec en la Comisión de Presupuesto en el dictamen final, Ames consultó sobre lo sucedido y se enteró por el Minedu que "el gobierno no está de acuerdo con financiar a Beca 18".

Contradicciones en el gobierno de José Jerí

A raíz de la problemática generada sobre quién borró o descartó el presupuesto de Beca 18 en la Ley Presupuesta 2026, Anthony Ramos, presidente de Red Nacional de Juventudes (Renaju), indicó que se encuentran sorprendidos y mortificados por la posición del Minedu "al querer confundir a los jóvenes". "Este comunicado constituye una burla a las y los jóvenes, pues no esclarece información respecto al presupuesto, el cual no es parte del debate ni está plasmado en el Dictamen".

En tanto, después de las declaraciones de Álvarez en el Congreso, indicó que el Gobierno tratará de financiar estas becas "de cualquier manera posible" para "tratar de llenar el vacío presupuestal con fondos de contingencia o con fondos de otras actividades del Estado".

Estudiantes en el limbo de quedarse sin beca

Daython León viajó del distrito de Pativilca, en Barranca, a Lima, para estudiar en la Universidad Católica del Perú, desde este 2025, el joven de 21 años logró ser becario bajo la modalidad de hijo de docente. Para obtener este beneficio, el estudiante debía cumplir ciertos requisitos como tener tercio superior y encontrarse en situación de pobreza.

El universitario dice convencido que la beca de Pronabec le cambió la vida drásticamente porque realmente se encontraba en una situación muy difícil en la que no podía costear sus estudios. "Tenía que llevar pocos créditos para trabajar... mis padres no tienen condición de apoyarme".

Daython comentó que conoció a compañeros que tuvieron que dejar la carrera para ayudar a sostener a su familia. A pesar de que el recorte no le afectaría por ser ya subvencionado, se solidariza con sus compañeros, porque hasta hace unos meses él se encontraba en la misma situación de postulante. "Nuestro futuro depende de eso. Si yo no hubiera conseguido la beca, hubiese tenido que dejar de estudiar... Buscamos salir de la pobreza".

Alexandra renunció a su cargo como directora del Pronabec, pero enfatizó que "no cualquiera puede dar un examen de Beca 18, que para que un estudiante lo rinda debe pasar por una serie de filtros". Uno de ellos es que el joven se encuentre en situación de pobreza y tener alto rendimiento académico.

"Son jóvenes talentosos del país, el cual el Estado debe apoyar para que ese talento se desarrolle al máximo y se convierta en profesionales exitosos que aporten al crecimiento económico del país. Beca 18 no es un programa asistencialista, es un programa de acción, en donde a los chicos se les cambia la vida".

