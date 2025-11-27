HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Sociedad

¿Desde cuándo las motocicletas deberán usar placas con chips en Perú?: Esto es lo que establece el MTC

Esta disposición del MTC, junto con las precisiones sobre el uso de chalecos, también se aplicará a los mototaxistas. Con estas medidas se busca reforzar los controles y mejorar la identificación vehicular en medio de la actual crisis de inseguridad.

El chip incluirá información del número de matrícula del vehículo y el número de serie del motor
El chip incluirá información del número de matrícula del vehículo y el número de serie del motor | La Republica | La Republica

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la implementación de placas de rodaje con tecnología de identificación para motocicletas y mototaxis en el país. La medida surge en un contexto donde, según mencionan, estos vehículos se han convertido en una de las principales herramientas utilizadas en asaltos y otros actos delincuenciales, especialmente en Lima. Autoridades del sector consideran que la trazabilidad y la rápida verificación de datos pueden convertirse en un elemento clave para enfrentar esta problemática.

Según la entidad, la incorporación de chips, nuevas dimensiones y mayor legibilidad en las placas permitirá una identificación más eficiente de los vehículos y sus propietarios durante los operativos policiales. De acuerdo con la especialista legal de la Dirección de Políticas y Normas en Transportes Vial del MTC, Yushara Sacsa Tello, estas modificaciones estarán vigentes para todos los vehículos nuevos desde diciembre y, posteriormente, se aplicarán a quienes ya cuenten con placas tradicionales.

TE RECOMENDAMOS

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

lr.pe

Fecha de entrada en vigencia y reemplazo de placas actuales

El uso obligatorio de estas nuevas placas comenzará el 17 de diciembre para quienes adquieran motocicletas y mototaxis nuevos. Los conductores con placas vigentes no deberán hacer el cambio de inmediato, pero estarán obligados a realizarlo cuando el MTC publique un cronograma oficial en las próximas semanas. Este proceso determinará los plazos y modalidades para el reemplazo definitivo.

PUEDES VER: Infracción M39 en Perú: monto oficial según el MTC y factores que la agravan en tu récord

lr.pe

MTC dispone placas con chips en Peru por criminalidad: ¿cómo serán?

La nueva placa contará con dos componentes diferenciados. La parte trasera constará de siete dígitos, un tamaño máximo de 17 x 20 cm y un fondo blanco con letras más grandes, lo que facilitará su visualización. Por otro lado, la parte frontal se reemplazará por una placa holográfica transparente con un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID).

Este chip almacenará el número de matrícula y el número de serie del motor, datos que podrán ser verificados de manera remota o manual. Sacsa Tello precisó que “funcionará como un escáner para ayudar a proveer información durante los controles”, lo que permitirá conocer de inmediato si una motocicleta fue reportada como robada o está relacionada con un delito.

PUEDES VER: Ampliarán capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima: proyectan tiempo de espera de 2 minutos y trasladar más de 1 millón de pasajeros diarios

lr.pe

Chalecos y cascos: precisiones normativas para zonas en emergencia

La modificación normativa no solo aborda las placas vehiculares. Mediante el Decreto Supremo N.° 018-2025-MTC, el MTC ajustó también las condiciones sobre el uso obligatorio de chalecos distintivos y cascos de seguridad para conductores y acompañantes de motocicletas.

La norma indica que las sanciones por circular sin chaleco con el número de placa solo se aplicarán en zonas declaradas en estado de emergencia por orden interno, y únicamente cuando la disposición correspondiente así lo establezca. Este ajuste busca delimitar el uso obligatorio, que hasta ahora era interpretado de forma generalizada por autoridades locales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Megapuerto de Chancay: así será la vía de 15 km que busca descongestionar parte de la Panamericana Norte

Megapuerto de Chancay: así será la vía de 15 km que busca descongestionar parte de la Panamericana Norte

LEER MÁS
Los 7 megaproyectos ferroviarios que se construirán en Perú por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

Los 7 megaproyectos ferroviarios que se construirán en Perú por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025