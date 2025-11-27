El chip incluirá información del número de matrícula del vehículo y el número de serie del motor | La Republica | La Republica

El chip incluirá información del número de matrícula del vehículo y el número de serie del motor | La Republica | La Republica

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la implementación de placas de rodaje con tecnología de identificación para motocicletas y mototaxis en el país. La medida surge en un contexto donde, según mencionan, estos vehículos se han convertido en una de las principales herramientas utilizadas en asaltos y otros actos delincuenciales, especialmente en Lima. Autoridades del sector consideran que la trazabilidad y la rápida verificación de datos pueden convertirse en un elemento clave para enfrentar esta problemática.

Según la entidad, la incorporación de chips, nuevas dimensiones y mayor legibilidad en las placas permitirá una identificación más eficiente de los vehículos y sus propietarios durante los operativos policiales. De acuerdo con la especialista legal de la Dirección de Políticas y Normas en Transportes Vial del MTC, Yushara Sacsa Tello, estas modificaciones estarán vigentes para todos los vehículos nuevos desde diciembre y, posteriormente, se aplicarán a quienes ya cuenten con placas tradicionales.

TE RECOMENDAMOS ¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Fecha de entrada en vigencia y reemplazo de placas actuales

El uso obligatorio de estas nuevas placas comenzará el 17 de diciembre para quienes adquieran motocicletas y mototaxis nuevos. Los conductores con placas vigentes no deberán hacer el cambio de inmediato, pero estarán obligados a realizarlo cuando el MTC publique un cronograma oficial en las próximas semanas. Este proceso determinará los plazos y modalidades para el reemplazo definitivo.

MTC dispone placas con chips en Peru por criminalidad: ¿cómo serán?

La nueva placa contará con dos componentes diferenciados. La parte trasera constará de siete dígitos, un tamaño máximo de 17 x 20 cm y un fondo blanco con letras más grandes, lo que facilitará su visualización. Por otro lado, la parte frontal se reemplazará por una placa holográfica transparente con un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID).

Este chip almacenará el número de matrícula y el número de serie del motor, datos que podrán ser verificados de manera remota o manual. Sacsa Tello precisó que “funcionará como un escáner para ayudar a proveer información durante los controles”, lo que permitirá conocer de inmediato si una motocicleta fue reportada como robada o está relacionada con un delito.

Chalecos y cascos: precisiones normativas para zonas en emergencia

La modificación normativa no solo aborda las placas vehiculares. Mediante el Decreto Supremo N.° 018-2025-MTC, el MTC ajustó también las condiciones sobre el uso obligatorio de chalecos distintivos y cascos de seguridad para conductores y acompañantes de motocicletas.

La norma indica que las sanciones por circular sin chaleco con el número de placa solo se aplicarán en zonas declaradas en estado de emergencia por orden interno, y únicamente cuando la disposición correspondiente así lo establezca. Este ajuste busca delimitar el uso obligatorio, que hasta ahora era interpretado de forma generalizada por autoridades locales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real