HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Atacan a balazos auto cerca de estación Balta del Metropolitano: reportan dos heridos

El tiroteo ocurrió en la av. República de Panamá en Barranco. Vecinos aseguraron escuchar ambulancias y patrulleros.

Barranco.
Barranco.

Durante la noche de este jueves 8 de enero, se reportó un ataque a balazos contra un vehículo gris en Barranco, en exteriores de la estación Balta del Metropolitano en la av. República de Panamá con av. El Sol, cerca de un grifo de Repsol. De acuerdo a los Bomberos, se atiende una emergencia con dos heridos por arma de fuego. En el lugar de los hechos permanece la unidad siniestrada con más de 10 impactos de bala.

En el vehículo iban a bordo dos personas y, tras la ráfaga de disparos, uno quedó tendido en la pista, mientras que otro permaneció herido dentro del vehículo. Ambas víctimas fueron llevadas a un centro de salud. En tanto, sospechan que el ataque esté relacionado con ciudadanos que asisten a la zona de discotecas. Asimismo, vecinos se mostraron sorprendidos, pues aseguran que no ocurren ataques en el distrito.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Estos distritos de Lima prohíben acampar en sus playas durante la temporada de verano: multas ascienden los S/2500 soles

Estos distritos de Lima prohíben acampar en sus playas durante la temporada de verano: multas ascienden los S/2500 soles

LEER MÁS
Alertan presencia de olores y residuos en playa Los Yuyos de Barranco: autoridades investigan posible contaminación por petróleo

Alertan presencia de olores y residuos en playa Los Yuyos de Barranco: autoridades investigan posible contaminación por petróleo

LEER MÁS
Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Extécnico de la Marina abate a dos delincuentes que intentaron asaltar su casa en Bocanegra, Callao

Extécnico de la Marina abate a dos delincuentes que intentaron asaltar su casa en Bocanegra, Callao

LEER MÁS
Motín en pabellón de Maranguita ocasiona fuerte incendio: un agente del INPE herido tras golpe

Motín en pabellón de Maranguita ocasiona fuerte incendio: un agente del INPE herido tras golpe

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Indecopi impone sanción de S/13.420 a editorial Santillana por vender libros con errores graves en la impresión

Indecopi impone sanción de S/13.420 a editorial Santillana por vender libros con errores graves en la impresión

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

¿Qué talleres gratuitos hay en Lima este verano 2026 para niños y jóvenes?

Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

Temblor HOY, 8 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025