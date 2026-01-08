Atacan a balazos auto cerca de estación Balta del Metropolitano: reportan dos heridos

Durante la noche de este jueves 8 de enero, se reportó un ataque a balazos contra un vehículo gris en Barranco, en exteriores de la estación Balta del Metropolitano en la av. República de Panamá con av. El Sol, cerca de un grifo de Repsol. De acuerdo a los Bomberos, se atiende una emergencia con dos heridos por arma de fuego. En el lugar de los hechos permanece la unidad siniestrada con más de 10 impactos de bala.

En el vehículo iban a bordo dos personas y, tras la ráfaga de disparos, uno quedó tendido en la pista, mientras que otro permaneció herido dentro del vehículo. Ambas víctimas fueron llevadas a un centro de salud. En tanto, sospechan que el ataque esté relacionado con ciudadanos que asisten a la zona de discotecas. Asimismo, vecinos se mostraron sorprendidos, pues aseguran que no ocurren ataques en el distrito.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.