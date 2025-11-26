HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Sin DNI? Tramita el documento electrónico gratis el 28 y 29 de noviembre en las municipalidades de estos distritos

Los trámites incluyen renovación, rectificación, inscripción y actualización de datos. Se busca reducir la brecha de identificación, beneficiando a menores y adultos mayores que requieren el DNI electrónico.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) llevará a cabo campañas gratuitas del DNI electrónico (DNIe) el 28 y 29 de noviembre, dirigidas a sectores vulnerables.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) llevará a cabo campañas gratuitas del DNI electrónico (DNIe) el 28 y 29 de noviembre, dirigidas a sectores vulnerables. | composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades, llevará a cabo nuevas campañas gratuitas del DNI electrónico (DNIe) dirigidas a sectores vulnerables de la población. Estas jornadas, programadas para el 28 y 29 de noviembre, permitirán realizar trámites como renovación, rectificación, inscripción por primera vez y actualización de datos.

El DNIe 3.0 ofrece mayor seguridad y mejor identificación para los ciudadanos. Se busca reducir la brecha de personas no identificadas, especialmente en menores y adultos mayores, quienes requieren este documento para acceder a programas sociales, servicios públicos y procedimientos digitales. A continuación, revisa los distritos donde habrá atención gratuita, los servicios disponibles y los requisitos.

Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 26 de noviembre: conoce los distritos y cómo tramitarlo

¿En qué distritos habrá campaña de DNI electrónico gratis?

Los Olivos

La Municipalidad de Los Olivos llevará a cabo la campaña gratuita de DNI electónico el 28 de noviembre, en el horario de 10:00 a. m. a 1:00 p. m, en el frontis de la Veterinaria Municipal, al costado del Palacio Municipal.

La municipalidad de Los Olivos informó sobre su campaña.

Servicios disponibles:

  • Trámite del primer DNI
  • Inscripción DNI electrónico
  • Renovación de DNI electrónico
  • Cambio de domicilio DNI electrónico
  • Actualización de foto DNI electrónico para menores de 17 años y adultos mayores de 60

Dato: solo hay 40 cupos limitados.

Pucusana

La Municipalidad de Pucusana realizará una campaña gratuita de DNI el 29 de noviembre, desde las 9.30 a. m., en el complejo deportivo Benjamín Doig.

La municipalidad de Pucusana anunció cupos limitados.

Servicios disponibles:

  • Renovación de DNI
  • Rectificación de datos
  • Actualización de fotografía

Importante: La atención será solo para residentes de Pucusana y los cupos serán limitados.

Chilca (Cañete)

La Municipalidad Distrital de Chilca (provincia de Cañete) realizará una jornada gratuita de DNI electrónico el 28 y 29 de noviembre en Jr. Sandia S/N (Biblioteca Municipal).

La municipalidad de Chilca anunció la jornada para ambos días.

Población beneficiaria:

  • Menores de 0 a 17 años. Requisitos: presencia del papá o mamá con DNI, menor presente con documento, copia o foto
  • Adultos mayores (60 años a más)
  • Personas con discapacidad

Servicios disponibles:

  • Inscripción por primera vez
  • Renovación de DNI
  • Rectificación de datos

Horarios:

  • Viernes 28: 9 a. m. a 5 p. m.
  • Sábado 29: 9 a. m. a 1 p. m.

¿Qué beneficios ofrece el DNIe 3.0?

De acuerdo con Reniec, el DNI electrónico permite:

  • Mayor seguridad e imposibilidad de clonación
  • Identidad digital para trámites en línea
  • Acceso a servicios del Estado de manera rápida y confiable

