¿Sin DNI? Tramita el documento electrónico gratis el 28 y 29 de noviembre en las municipalidades de estos distritos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) llevará a cabo campañas gratuitas del DNI electrónico (DNIe) el 28 y 29 de noviembre, dirigidas a sectores vulnerables. | composición LR

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades, llevará a cabo nuevas campañas gratuitas del DNI electrónico (DNIe) dirigidas a sectores vulnerables de la población. Estas jornadas, programadas para el 28 y 29 de noviembre, permitirán realizar trámites como renovación, rectificación, inscripción por primera vez y actualización de datos.

El DNIe 3.0 ofrece mayor seguridad y mejor identificación para los ciudadanos. Se busca reducir la brecha de personas no identificadas, especialmente en menores y adultos mayores, quienes requieren este documento para acceder a programas sociales, servicios públicos y procedimientos digitales. A continuación, revisa los distritos donde habrá atención gratuita, los servicios disponibles y los requisitos.

¿En qué distritos habrá campaña de DNI electrónico gratis?

Los Olivos

La Municipalidad de Los Olivos llevará a cabo la campaña gratuita de DNI electónico el 28 de noviembre, en el horario de 10:00 a. m. a 1:00 p. m, en el frontis de la Veterinaria Municipal, al costado del Palacio Municipal.

La municipalidad de Los Olivos informó sobre su campaña.

Servicios disponibles:

Trámite del primer DNI

Inscripción DNI electrónico

Renovación de DNI electrónico

Cambio de domicilio DNI electrónico

Actualización de foto DNI electrónico para menores de 17 años y adultos mayores de 60

Dato: solo hay 40 cupos limitados.

Pucusana

La Municipalidad de Pucusana realizará una campaña gratuita de DNI el 29 de noviembre, desde las 9.30 a. m., en el complejo deportivo Benjamín Doig.

La municipalidad de Pucusana anunció cupos limitados.

Servicios disponibles:

Renovación de DNI

Rectificación de datos

Actualización de fotografía

Importante: La atención será solo para residentes de Pucusana y los cupos serán limitados.

Chilca (Cañete)

La Municipalidad Distrital de Chilca (provincia de Cañete) realizará una jornada gratuita de DNI electrónico el 28 y 29 de noviembre en Jr. Sandia S/N (Biblioteca Municipal).

La municipalidad de Chilca anunció la jornada para ambos días.

Población beneficiaria:

Menores de 0 a 17 años. Requisitos: presencia del papá o mamá con DNI, menor presente con documento, copia o foto

Adultos mayores (60 años a más)

Personas con discapacidad

Servicios disponibles:

Inscripción por primera vez

Renovación de DNI

Rectificación de datos

Horarios:

Viernes 28: 9 a. m. a 5 p. m.

Sábado 29: 9 a. m. a 1 p. m.

¿Qué beneficios ofrece el DNIe 3.0?

De acuerdo con Reniec, el DNI electrónico permite:

Mayor seguridad e imposibilidad de clonación

Identidad digital para trámites en línea

Acceso a servicios del Estado de manera rápida y confiable

