HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

Mediante una ordenanza regional, se declaró día no laborable en una región del Perú por su aniversario de creación política, según Minedu. Conoce aquí de qué ciudad se trata.

En Pasco será día no laborable debido al aniversario de la región, por lo que no habrá clases escolares.
En Pasco será día no laborable debido al aniversario de la región, por lo que no habrá clases escolares. | Foto: Andina

La Ordenanza Regional N.º 130-2007, publicada en El Peruano, establece que el jueves 27 de noviembre será día no laborable en Pasco, por lo que no habrá clases escolares, según informó el Ministerio de Educación (Minedu). La disposición aplica para los colegios públicos de la región y dispone que la ordenanza tiene carácter obligatorio para las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales Sanitarias, las cuales deberán participar en los eventos cívicos programados.

El motivo del feriado es el aniversario de creación política de Pasco. Es importante precisar que la medida se aplica únicamente en dicha región. La ordenanza fue emitida el 20 de noviembre de 2007. Las entidades privadas también pueden suspender sus actividades, previa coordinación entre el empleador y el personal.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

lr.pe

¿Cuándo es el próximo feriado en el Perú?

El próximo feriado en el Perú será el lunes 8 de diciembre, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, una festividad de origen católico que conmemora la pureza y la concepción de la Virgen María. En varias regiones se celebran misas, procesiones y actividades comunitarias. Muchas familias aprovechan esta fecha para viajar, descansar o participar en eventos culturales.

¿Cuántos feriados quedan en Perú este 2025?

Hasta el martes 25 de noviembre de 2025, y además del feriado del 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción, en el Perú aún restan tres feriados nacionales, uno de los cuales es obligatorio para el sector público. Estos son los días no laborables que quedan por cumplirse en el país:

  • 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho)
  • 25 de diciembre (Navidad)
  • 26 de diciembre (este es un día no laborable para el sector público. En el caso de las entidades privadas, podrá considerarse feriado si así lo decide la empresa.)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?

Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?

LEER MÁS
Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

LEER MÁS
Escolar queda herido tras ataque frente a colegio en San Juan de Lurigancho: padres exigen mayor seguridad

Escolar queda herido tras ataque frente a colegio en San Juan de Lurigancho: padres exigen mayor seguridad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trágico accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y tráiler en km 76 de la Panamericana Norte

Trágico accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y tráiler en km 76 de la Panamericana Norte

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

LEER MÁS
Encuentran tiburón megaboca varado en mar de Piura, y pobladores filetearon su carne, pese a ser una especie rara en el mundo

Encuentran tiburón megaboca varado en mar de Piura, y pobladores filetearon su carne, pese a ser una especie rara en el mundo

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Sociedad

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025