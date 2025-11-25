En Pasco será día no laborable debido al aniversario de la región, por lo que no habrá clases escolares. | Foto: Andina

La Ordenanza Regional N.º 130-2007, publicada en El Peruano, establece que el jueves 27 de noviembre será día no laborable en Pasco, por lo que no habrá clases escolares, según informó el Ministerio de Educación (Minedu). La disposición aplica para los colegios públicos de la región y dispone que la ordenanza tiene carácter obligatorio para las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales Sanitarias, las cuales deberán participar en los eventos cívicos programados.

El motivo del feriado es el aniversario de creación política de Pasco. Es importante precisar que la medida se aplica únicamente en dicha región. La ordenanza fue emitida el 20 de noviembre de 2007. Las entidades privadas también pueden suspender sus actividades, previa coordinación entre el empleador y el personal.

¿Cuándo es el próximo feriado en el Perú?

El próximo feriado en el Perú será el lunes 8 de diciembre, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, una festividad de origen católico que conmemora la pureza y la concepción de la Virgen María. En varias regiones se celebran misas, procesiones y actividades comunitarias. Muchas familias aprovechan esta fecha para viajar, descansar o participar en eventos culturales.

¿Cuántos feriados quedan en Perú este 2025?

Hasta el martes 25 de noviembre de 2025, y además del feriado del 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción, en el Perú aún restan tres feriados nacionales, uno de los cuales es obligatorio para el sector público. Estos son los días no laborables que quedan por cumplirse en el país:

9 de diciembre (Batalla de Ayacucho)

25 de diciembre (Navidad)

26 de diciembre (este es un día no laborable para el sector público. En el caso de las entidades privadas, podrá considerarse feriado si así lo decide la empresa.)

