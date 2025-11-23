HOYSuscripcion LR Focus

Clases suspendidas el martes 25 de noviembre, según Minedu: esta región tendrá día no laborable

Las instituciones educativas públicas suspenderán actividades, mientras que la medida es opcional para colegios privados. El miércoles 26 las clases se reanudarán con normalidad.

El 25 de noviembre, día no laborable en Moquegua, suspenderá clases solo en instituciones públicas, según el Decreto Supremo 093-85-PCM.
El 25 de noviembre, día no laborable en Moquegua, suspenderá clases solo en instituciones públicas, según el Decreto Supremo 093-85-PCM. | Andina

La llegada del martes 25 de noviembre —declarado día no laborable— generó dudas entre estudiantes y familias sobre la continuidad de las clases escolares. Aunque la medida implica una suspensión de actividades, solo aplica para una región del país. Aquí te contamos qué se ha confirmado oficialmente.

Según la información publicada en El Peruano mediante el Decreto Supremo 093-85-PCM y reiterada por Minedu, las instituciones educativas públicas de Moquegua suspenden las clases este martes 25 de noviembre, debido al día no laborable establecido para la región.

¿Por qué es día no laborable en Moquegua?

En Moquegua, el 25 de noviembre fue declarado día no laborable en consideración al 194.° aniversario de la Batalla de Moquegua, una fecha de importancia histórica para la región. La disposición solo se aplica al sector público de dicha jurisdicción. Las entidades privadas pueden sumarse de manera opcional, previo acuerdo entre empleadores y trabajadores.

¿Hay feriado largo a nivel nacional?

No. La suspensión del 25 de noviembre es específica para Moquegua y no genera un feriado largo nacional. El miércoles 26 continúa con el calendario habitual.

Próximos feriados oficiales en el Perú

Si deseas planificar con anticipación, estos son los feriados nacionales establecidos para 2025:

  • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
  • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
  • 25 de diciembre (jueves): Navidad

Calendario Cívico Escolar en noviembre

  • 20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño e Iniciación de la Semana del Niño
  • 27 de noviembre: batalla de Tarapacá
  • 27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres

